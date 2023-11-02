"Россия не должна достичь своих целей": министр финансов ФРГ заверил Украину в поддержке

Министр Германия Кристиан Линднер подчеркнул, что Украину необходимо поддержать в ее усилиях самозащиты.

Министр финансов Федеративной Республики Германия Кристиан Линднер во время визита в Латвию 2 ноября заверил Украину в дальнейшей поддержке, сообщает tagesschau.

"Мы оба стоим на стороне украинского народа и Украину необходимо поддержать в ее усилиях самозащиты. Россия не должна достичь своих военных целей", — заявил Линднер после встречи со своим латвийским коллегой Арвилсом Асераденсом в Риге.

Помощь Германии Украине

1 ноября Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли: бронетранспортеры, беспилотники, грузовики, тягачи, танки "Leopard", зимняя одежда и прочее.

Кроме того, Германия уже передала Украине беспилотники Sonobot 5, которые помогают в обследовании водоемов и поиска опасных предметов на дне. Такие дроны могут выполнять автономные миссии по заранее утвержденному маршруту. Sonobot 5 применяется для создания трехмерных карт и может быть использован в поисковых операциях для выявления объектов, которые могут представлять угрозу безопасности людей и инфраструктуре.

Также для защиты критической инфраструктуры ФРГ планирует поставить еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. "Германия продолжит поддерживать Украину тем, в чем она нуждается больше всего — противовоздушной обороной, боеприпасами и танками", — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Напомним, 26 октября новый пакет помощи презентовали в США. Украина должна получить от партнеров новые боеприпасы для комплексов ПВО, системы Javelin и миллионы патронов.