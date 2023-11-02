"Значительная угроза": ЧВК "Вагнер" могла поставлять вооружение "Хезболле", — разведка США

По данным американской разведки, для предотвращения возможного открытия северного фронта против Израиля со стороны Ливана был размещен авианосец в восточной части Средиземного моря.

ЧВК "Вагнер", вероятно, поставляет зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" ливанскому движению "Хезболла". Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку.

Как говорится в сообщении, один из представителей США заявил, что Вашингтон пока не подтвердил отправку указанной системы, однако ведет мониторинг коммуникаций между ЧВК "Вагнер" и "Хезболлой".

США признают потенциальную поставку значительной угрозой. Для предотвращения возможного открытия северного фронта против Израиля со стороны Ливана американские военные разместили авианосец в восточной части Средиземного моря. По данным Вашингтона, наемники ЧВК "Вагнер" и боевики "Хезболлы" сейчас находятся в Сирии.

Кроме того, ливанский чиновник ранее заявлял, что "Хезболла" может быть готова атаковать Израиль с севера, если движение ХАМАС окажется на грани поражения в Газе.

"Бойцы "Хезболла" утверждают, что их красной линией для вмешательства является полное уничтожение ХАМАСа," — заявил он.

В настоящее время "Хезболла" считает, что ХАМАС не требует вмешательства и ограничивается случайными ударами по израильским военным объектам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил Ливан о "разрушительных последствиях", если "Хезболла" примет решение вступить в конфликт.

"Если движение "Хезболла" решит вступить в войну, то оно еще соскучится по Второй ливанской войне. Оно совершит ошибку всей своей жизни. Мы причиним вред такого масштаба, который нельзя себе и представить, и это станет разрушительным для Ливана", — заявил Нетаньяху перед военными, служащими на севере страны.

Напомним, что наемники частной военное компании "Вагнер" были переброшены из Беларуси в Сирию для передачи опыта войны в Украине.

9 октября руководитель Центра военно-правовых исследований сказал Фокусу, что в обучении боевиков ХАМАС, вероятно, принимали участие инструкторы из Российской Федерации.