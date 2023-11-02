ВСУ используют муляжи Leopard на передовой: что о них известно (фото, видео)
Украинские военные путают оккупантов с помощью ненастоящих танков — каркасных или даже надувных. Похожие приманки используют и ВС РФ, но их нередко выдает одна деталь.
Украинские защитники используют на фронте муляжи танков Leopard. Фото одного из таких поделился в соцсетях волонтер и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.
"Масса танка Leopard 2 в зависимости от поколения колеблется от 55 до 60 тонн. Грузоподъемность нашего "Малыша" Foden 8*6 — 18 тонн. И вам, наверное, может показаться, что "Малыш" не сможет перевозить "Леопарды"? Есть нюанс", — написал он.
Бирюков призвал помнить о таких фейковых танках каждый раз, когда в России заявляют о большом количестве уничтоженной техники Сил обороны.
В "Милитарном", добавили, что каркасные макеты копируют модель Leopard 2A6. Однако по сравнению с оригиналом они имеют меньший размер.
"В Украине уже длительное время используют муляжи танков, которые должны ввести в заблуждение авиаразведчиков", — подчеркнули аналитики.
Leopard могут быть и надувными
Как передавали в Janes, чешская компания Inflatech демонстрировала надувные танки Leopard 2A4, которые поставлялись в Украину.
Вес такой приманки составляет всего 35,2 килограмма. По данным производителя, надувные муляжи кажутся беспилотникам настоящими на расстоянии примерно от 1500 метров.
Такой Leopard надувается с помощью четырехтактного бензинового или дизельного двигателя, и развернуть его могут два человека всего за 10 минут. В Inflatech заверили, что при порывах ветра до 15 м/с их изделие — стабильно, то есть не выдает себя лишними колебаниями.
В компании объяснили, что не используют металлические или пластиковые конструкции, несмотря на их большее сходство по форме из-за веса. Кроме того, горячий воздух для надувания муляжа помогает запутать врага. Также для обмана используются гибкие радиоотражатели и специальная радиоотражающая пленка.
Россияне тоже используют муляжи
ВС РФ также уже ловили на использовании макетов военной техники в качестве приманки. Однако украинский дрон при подлете раскусил обман.
Российские оккупанты разместили несколько муляжей на открытом участке вблизи железной дороги и автодороги. Аналитики предполагали, что враг использовал или надувные, или каркасные макеты с натянутой тканью или другим материалом. По внешнему виду и габаритам они идентичны "оригиналам".
Одним из показателей, который выдал российские силы, стало отсутствие следов на земле. Если бы техника была настоящей, вблизи нее были бы видны следы от передвижения гусениц. Однако, как отмечали в "Милитарном", иногда захватчики создают их для большей реалистичности.
Надувные танки в арсенале ВС РФ также есть. Закупку таких макетов разнообразной техники — от танков до самолетов — Москва начала еще в 2013 году.
Напомним, 2 ноября руководитель горадминистрации Виталий Барабаш предупредил о третьей волне штурма Авдеевки российскими силами. Он рассказал, что в последнее время из-за погоды ВС РФ используют меньше техники и полагаются на пехоту.
Также 2 ноября командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что ВСУ уничтожили очередной вражеский самолет Су-25. Всего было уничтожено 40 единиц военной техники РФ.