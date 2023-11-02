ВСУ используют муляжи Leopard на передовой: что о них известно (фото, видео)

Украинские военные путают оккупантов с помощью ненастоящих танков — каркасных или даже надувных. Похожие приманки используют и ВС РФ, но их нередко выдает одна деталь.

Украинские защитники используют на фронте муляжи танков Leopard. Фото одного из таких поделился в соцсетях волонтер и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

"Масса танка Leopard 2 в зависимости от поколения колеблется от 55 до 60 тонн. Грузоподъемность нашего "Малыша" Foden 8*6 — 18 тонн. И вам, наверное, может показаться, что "Малыш" не сможет перевозить "Леопарды"? Есть нюанс", — написал он.

Фото: Юрий Бирюков / Facebook

Бирюков призвал помнить о таких фейковых танках каждый раз, когда в России заявляют о большом количестве уничтоженной техники Сил обороны.

В "Милитарном", добавили, что каркасные макеты копируют модель Leopard 2A6. Однако по сравнению с оригиналом они имеют меньший размер.

Фото: Юрий Бирюков / Facebook

"В Украине уже длительное время используют муляжи танков, которые должны ввести в заблуждение авиаразведчиков", — подчеркнули аналитики.

Leopard могут быть и надувными

Как передавали в Janes, чешская компания Inflatech демонстрировала надувные танки Leopard 2A4, которые поставлялись в Украину.

Вес такой приманки составляет всего 35,2 килограмма. По данным производителя, надувные муляжи кажутся беспилотникам настоящими на расстоянии примерно от 1500 метров.

Фото: militaeraktuell.at

Такой Leopard надувается с помощью четырехтактного бензинового или дизельного двигателя, и развернуть его могут два человека всего за 10 минут. В Inflatech заверили, что при порывах ветра до 15 м/с их изделие — стабильно, то есть не выдает себя лишними колебаниями.

В компании объяснили, что не используют металлические или пластиковые конструкции, несмотря на их большее сходство по форме из-за веса. Кроме того, горячий воздух для надувания муляжа помогает запутать врага. Также для обмана используются гибкие радиоотражатели и специальная радиоотражающая пленка.

Россияне тоже используют муляжи

ВС РФ также уже ловили на использовании макетов военной техники в качестве приманки. Однако украинский дрон при подлете раскусил обман.

Российские оккупанты разместили несколько муляжей на открытом участке вблизи железной дороги и автодороги. Аналитики предполагали, что враг использовал или надувные, или каркасные макеты с натянутой тканью или другим материалом. По внешнему виду и габаритам они идентичны "оригиналам".

Фото: Милитарный

Одним из показателей, который выдал российские силы, стало отсутствие следов на земле. Если бы техника была настоящей, вблизи нее были бы видны следы от передвижения гусениц. Однако, как отмечали в "Милитарном", иногда захватчики создают их для большей реалистичности.

Надувные танки в арсенале ВС РФ также есть. Закупку таких макетов разнообразной техники — от танков до самолетов — Москва начала еще в 2013 году.

Напомним, 2 ноября руководитель горадминистрации Виталий Барабаш предупредил о третьей волне штурма Авдеевки российскими силами. Он рассказал, что в последнее время из-за погоды ВС РФ используют меньше техники и полагаются на пехоту.

Также 2 ноября командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что ВСУ уничтожили очередной вражеский самолет Су-25. Всего было уничтожено 40 единиц военной техники РФ.