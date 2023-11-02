Намного мощнее: оккупанты готовят третью волну наступления на Авдеевку, — ГВА (видео)

По словам начальника городской военной администрации Виталия Барабаша, противник продолжает прежнюю тактику, которая направлена на оборону в жилых кварталах за спинами мирных жителей.

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Российские оккупанты начали готовить третью волну масштабного штурма Авдеевки в Донецкой области, который может стать еще более мощным. Об этом заявил начальник городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала Freedom 2 ноября.

По его словам, россияне проделали работу над ошибками, однако одно остается неизменным. Войска противника продолжают прятаться в жилых кварталах и прикрываются спинами местных жителей.

"Как было горячо на нашем направлении, так и остается. Десятки артиллерийских обстрелов и ствольной артиллерии, и реактивной артиллерии по городу. Сотни по позициям. Бьют с минометов, авиации. То есть, сказать, что как-то кардинально что-то поменялось, нет. Круглосуточно мы слышим стрелковые бои. По позициям вообще тишины не бывает. В связи с погодными условиями, технику они в меньшей степени используют, больше пехоту последние дни", — заявил Виталий Барабаш.

В ходе крайнего обстрела пострадал мужчина 1951 года рождения и женщина 1938 года рождения. Противник бъет по дороге, логистике, накрывает любое движение артиллерийским огнем.

Сейчас ведется активная подготовка со стороны ВС РФ к новым штурмам. Во время первой волны они шли как на парад, отметил глава городской военной администрации.

"Вторая волна — они уже чуть рассредоточивали технику и шли несколькими колоннами. Скорее всего, они делают выводы. Где-то доходит, наверное, и среднему командному составу, что тупо выполнять приказы — наверное, это не совсем рационально. Учатся на своих ошибках. Ожидаем, что эта третья волна, скорее всего, будет намного мощнее, наверное, намного все-таки продуманнее с их стороны, чем две предыдущих. Потому что работу над ошибками они проводят, и это видно", — подытожил Виталий Барабаш.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что ВС РФ проводят самое жестокое наступление за всю войну. По словам журналистов, Авдеевка имеет стратегическую ценность для оккупантов. Ее захват отбросит украинские войска от Донецка и откроет основные железнодорожные и автомобильные маршруты для ВС РФ в этом районе.