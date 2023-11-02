"Сынок, война, служите": Данилов рассказал, как обстоят дела с демобилизацией бойцов ВСУ (видео)

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что решение о демобилизации может быть принято только после официального представления от одного из членов Ставки.

Война в Украине идет уже почти 18 месяцев. И с первого дня войны в стране идет процесс мобилизации. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, будет ли решение о демобилизации для тех, кто уже долго находится на фронте в интервью LIGA.net.

"Если возникает тот или иной вопрос, нуждающийся в рассмотрении на Ставке, каждый член Ставки имеет право предоставить в аппарат СНБО свои предложения", – отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, с таким предложением могут выступить те, кто непосредственно имеют отношение к армии и обороне государства: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров и Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала.

"Если они подают нам документы – мы не имеем права не рассмотреть", – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО пояснил, что Ставке могут обсуждать что угодно, в том числе и демобилизацию. Но до тех пор, пока не будет официального представления в аппарат СНБО от любого из его членов, никаких дальнейших действий и тем более нормативно-правовых актов и документов не появится. А для того, чтобы объявить демобилизацию для какой-либо категории военнослужащих, нужен приказ верховного главнокомандующего.

Вопрос демобилизации уже звучит в украинском обществе. Непрогнозируемый срок службы и отсутствие понятного графика отпусков влияют на желание украинцев идти служить, даже если они потенциально готовы защищать Родину.

"Конечно, я бы очень хотел, чтобы все отдыхали. У меня сын так же спрашивает: "Папа, а когда будет отдых?" Я говорю: "Сынок, война, служите", – поделился Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что в Ставке понимают, что людям на фронте нужен отдых. И, возможно, кто-то из членов Ставки внесет предложения о том, как урегулировать этот вопрос и установить понятные правила.

При этом Данилов отметил, что отсутствие демобилизации не означает, что военные не получают передышку. В армии предусмотрена ротация, а после боев бригады отправляются на восстановление. Но есть и такие бойцы, которых "оттуда и не вытащишь – такое желание воевать".

Алексей Данилов — об Арестовиче, мобилизации молодежи и усталости от войны

Напомним, в СНБО ответили, придется ли всем мужчинам ехать на фронт. По словам секретаря СНБО, россияне поставили перед собой цель — уничтожение Украины и ее народа, поэтому гражданам необходимо подготовиться ко всем сценариям.

Ранее Фокус писал, что Зеленский подписал закон о праве на демобилизацию. В Украине расширили перечень граждан, которые имеют право на досрочную демобилизацию во время военного положения.