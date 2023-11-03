Ночной обстрел Харьковской области: оккупанты нанесли около 10 ударов дронами (фото)

По словам пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, из-за российской атаки в Харькове повреждены частные дома, учебное заведение и автомобили. Кроме того, вспыхнул пожар на СТО.

В пятницу, 3 ноября, Вооруженные силы российской Федерации нанесли по Харькову и Харьковской области около 10 ударов беспилотными летательными аппаратами. Об этом сказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии изданию "Суспільне".

Сообщается, что в результате российского обстрела в Основянском и Шевченковском районах Харькова были повреждены частные дома, учебное заведение и автомобили. Кроме того, на одной из станций технического обслуживания вспыхнул пожар.

"Пылали гаражи и авто. Частично разрушено двухэтажное здание рядом. Оно не было жилым, но внутри предусмотрены спальные места для временного пребывания людей, выехавших из оккупированных Россией территорий", — рассказал Чубенко.

Спикер сообщил, что спасатели продолжают разбирать завалы. По его словам, по состоянию на 03:15 информация о погибших или раненых не поступала.

Напомним, 1 ноября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в течение суток оккупанты атаковали более сотни населенных пунктов в 10 регионах Украины. Это наибольшее количество городов и сел, которые попали под вражеский обстрел в 2023 году.

Ранее, 8 октября, в один из многоэтажных домов Херсона попал российский снаряд, в результате чего полностью было разрушено две квартиры и пострадали люди. Спустя почти месяц местные жители рассказали, как готовятся к зиме.