Обстрелы городов 3 ноября: какие последствия атаки БПЛА россиян на Украину (фото)

В пятницу, 3 ноября, российские войска нанесли удары по гражданским объектам в разных городах Украины, применяя дроны типа Shahed, которые способны быстро менять направление движения.

Россия ночью 3 ноября атаковала украинские города применяя дроны Shahed и другое оружие. Подверглись ударам Херсон, Харьков, Кропивницкий, а в других областях была объявлена воздушная тревога. Фокус собрал все, что известно на данный момент.

Обстрел Херсона

Роман Мрочко, руководитель Херсонской городской военной администрации, сообщил в Telegram подробности ночной атаки российских захватчиков. Он отметил, что этой ночью армия РФ временно оккупированного левого берега несколько раз атаковала Херсонскую городскую территориальную общину.

На территории Корабельного района города в результате попаданий вражеских снарядов возник пожар, загорелось нежилое помещение. Для ликвидации огня были привлечены восемь спасателей и две машины.

Удар по Харькову "шахедами"

В пятницу, 3 ноября, российские войска нанесли удары по Харькову около 10 дронами типа Shahed. В результате атаки в Основянском и Шевченковском районах Харькова были повреждены частные дома, учебное заведение и автомобили.

Дмитрий Чубенко, представитель Харьковской областной прокуратуры, сообщил, что по состоянию на 03:15 информация о погибших или раненых не поступала. Частично разрушено двухэтажное здание рядом. Оно не было жилым, но внутри предусмотрены спальные места для временного пребывания людей, которые выехали с оккупированных Россией территорий. По словам Чубенко, на месте происшествия работают спасатели, которые и разбирают завалы.

Взрывы в Кропивницком

Ночью 2 ноября, по информации Telegram-канала Monitor, в Кропивницком прогремели взрывы. До этого Воздушные силы предупреждали об угрозе применения противником ударных БПЛА типа Shahed, а в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Атака на Львовскую область

Неспокойно ночью 3 ноября была на Львовскую область, поскольку российские войска запустили беспилотники. Максим Козицкий, руководитель Львовской областной военной администрации, сообщил в Telegram в час ночи о вероятности угрозы ударов беспилотниками.

Он предупредил относительно вероятной атаки на Стрый, Моршин и Яворов. Чиновник отметил, что беспилотники способны быстро менять направление движения, поэтому призвал всех жителей области не игнорировать воздушную тревогу. Детали он пообещал объявить позже.

Напомним, 2 ноября в СНБО спрогнозировали блекауты в Украине. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, власти и предприятия Украины прилагают все возможные усилия, чтобы защитить жителей от масштабных отключений света.