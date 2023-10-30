Обстрел "Новой почты" под Харьковом: возросло количество жертв ракетного удара ВС РФ, — ОВА

По словам главы областной администрации Олега Синегубова, двое работников "Новой почты" в тяжелом состоянии находятся в больнице.

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В результате удара ВС РФ по Харькову 21 октября от российской ракеты погибли семь работников "Новой почты". Люди не успели добежать до укрытия, поскольку взрыв произошел почти сразу после сигнала воздушной тревоги. 30 октября глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о еще одном умершем человеке. О харьковчанах-жертвах атаки РФ чиновник написал в Telegram-канале.

Синегубов отметил, что умершему было 25 лет. Мужчина получил тяжелые ранения во время обстрела терминала "Новой почты" и находился и больнице. Медики спасали его девять дней, однако утром 30 октября пострадавший скончался.

На сегодня в больницах находятся еще 12 жертв российского удара, напомнил глава Харьковской ОГА. По его словам, в тяжелом состоянии — двое пострадавших.

Имя погибшего 25-летнего харьковчанина Синегубов не сообщил.

Обстрел Харькова 21 октября: детали

Отметим, обстрел окрестностей Харькова произошел в ночь с 20 на 21 октября. Из района Белгорода россияне запустили ракету С-300, которая ударила по складу "Новой почты" в городке Коротичи, расположенном в нескольких километрах западнее областного центра.

В результате попадания российского снаряда было разрушено здание склада — пробита крыша, повреждены конструкции. Запылало внутри здания, также на стоянке вспыхнули несколько грузовиков.

Через несколько минут после удара на место событий прибыли 50 работников ГСЧС, которые потушили пожар и занимались поисково-спасательными работами. Обнаружили шестерых погибших украинцев, которым было от 21 до 31 года. 25 октября было известно о 14 раненых в возрасте от 19 до 34 лет. В компании рассказали, что у людей не было времени добежать до укрытий, поскольку ракета прилетела слишком быстро. Также после удара 21 октября руководители "Новой почты" рассказали, что построят специальные бункеры на территории складов, чтобы там прятались люди, не успевшие в укрытие.

Тем временем в росСМИ прокомментировали удар по "Новой почте". Пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что якобы почтовая служба отправляет БМП на линию фронта.

Напоминаем, утром 30 октября жители Одесской области услышали громкие взрывы и увидели дым над городскими окрестностями. По предварительным оценкам, ВС РФ могли нанести удар баллистическими ракетами. Между тем ночью ВС РФ били по Украине авиационными ракетами и дронами-камикадзе.