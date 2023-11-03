"Усиливаем ПВО": Зеленский прокомментировал ночную атаку Shahed (фото, видео)

Вооруженные силы Российской Федерации будут наносить больше ударов с приближением зимы. Украина будет отвечать на атаки врага, рассказал президент.

После ночной атаки Вооруженных сил Российской Федерации президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет усиливать противовоздушную оборону и мобильные огневые группы. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Он отметил, что в ночь со 2 на 3 октября российские военные выпустили около 40 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed, однако более половины было уничтожено. Президент поблагодарил за каждый сбитый дрон украинскую авиацию, зенитчиков, мобильные огневые группы. В частности, защитника небо результативно работать в десяти областях — Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской.

"Спасибо всем за внимательность! К сожалению, были и попадания. Предварительно — без жертв. Последствия ликвидируются. Харьков... Львовщина, Франковщина. Усиливаем ПВО. Усиливаем мобильные огневые группы", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент добавил, что российские военные будут пытаться наносить больше вреда с приближением зимы, однако Украина будет мощно отвечать врагу.

Ночная атака ВС РФ: что известно

Ночью 3 ноября российские военные обстреляли украинские города с помощью беспилотников Shahed. Звуки взрывов раздавались в Херсоне, Харькове, Кропивницком и Одесской области. Кроме этого, воздушная тревога была объявлена и в других регионах. Руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в результате попаданий возник пожар и загорелось нежилое помещение.

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что произошло попадание в объект инфраструктуры в Одесской области. По ее словам, пострадавших нет, а разрушения не являются критическими.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате вражеской атаки были повреждены два гаража, четыре легковушки и хозяйственная постройка, частично было разрушено учебное заведение. За медицинской помощью обратились восемь человек.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что ночью украинская ПВО уничтожила 24 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Враг запускал дроны с территории Курской области и из района Приморско-Ахтарска.