Удар по терминалу "Новой почты": количество погибших в результате атаки РФ возросло

На сегодня в больнице находятся 7 пострадавших в результате обстрела Харькова 21 октября и "Новой почты" в городе Коротичи в медицинских учреждениях находятся 7 пациентов.

Количество погибших в результате удара российских захватчиков по терминалу "Новой почты" в Харьковской области возросло до восьми. Об этом в Telegram-канале сообщила Харьковская областная военная администрация.

В больнице сегодня утром скончался 29-летний мужчина. Он был ранен 21 октября.

Он находился на лечении в реанимации после ответного ракетного удара оккупантов по терминалу.

"Приносим соболезнования родным и близким!" — говорится в заметке.

На сегодня в больнице находятся 7 пострадавших: 1 нейрохирургии и 6 в хирургии. Состояние пациентов стабильное.

Обстрел Харькова 21 октября и "Новой почты" в городе Коротичи

Обстрел окрестностей Харькова состоялся в ночь с 20 на 21 октября. Из района Белгорода россияне запустили ракету С-300. Она попала в склад "Новой почты" в городке Коротичи, расположенном в нескольких километрах западнее областного центра.

В результате попадания российского снаряда было разрушено здание склада — пробита крыша, повреждены конструкции. Запылало внутри здания, также на стоянке вспыхнули несколько грузовиков. Впоследствии обнаружили тела шестерых погибших украинцев, которым было от 21 до 31 года. 25 октября было известно о 14 раненых в возрасте от 19 до 34 лет.

Напомним, стало известно, что 25-летний мужчина умер в результате травм, которые получил после обстрела "Новой почты". Медики спасали его девять дней, однако утром 30 октября у пациента констатировали смерть. Еще двое работников "Новой почты", по словам чиновников, в тяжелом состоянии находятся в больнице.