Военно-морские силы США впервые возглавила женщина: что известно об адмирале Франчетти

Лиза Франчетти была подана на главу ВМС США президентом Джо Байденом еще в июле 2023 года, однако ее назначение, как и сотен других офицеров, блокировал сенатор Томми Тубервиль.

Сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти на должность командующей Военно-морскими операциями и члена Объединенного комитета начальников штабов. Об этом сообщает Navy Times.

После многомесячной задержки, которую вызвал сенатор Томми Тубервиль, Лиза Франчетти стала первой женщиной, которая возглавила ВМС США. Законодатель блокировал ее назначение из-за политики Министерства обороны относительно доступа к абортам. Блокада назначений военных на новые позиции продолжалась 8 месяцев. Позиция Тубервиля привела к тому, что список заблокированных кандидатов на различные должности составляет 378 офицеров, а до конца года их количество рискует вырасти еще до 650.

Что известно о Лизе Франчетти

Для адмирала Лизы Франчетти назначение особенно еще и тем, что она первая женщина, которая стала членом Объединенного комитета начальников штабов.

Лиза Франчетти имеет большой послужной список

Лиза Франчетти родилась в штате Нью-Йорк, Рочестер. В американской армии служит с 1965 года после прохождения программы подготовки офицеров запаса ВМС США. За время карьеры в Военно-морских силах она прошла немалую карьерную лестницу: от офицера первого дивизиона на эсминце USS Shenandoah до командования эсминцем USS Ross.

По состоянию на март 2023 года Лиза Франетти была на должности командира Центра военно-морского резерва в Сентрал-Пойнте, помощницей заместителя начальника операций ВМС и ряд других.

Лиза Франчетти имеет большой послужной список и награды: медали "За выдающиеся заслуги" (дважды), орден Почетного легиона (пять наград), похвальная медаль ВМС и морской пехоты (четыре награды) и медаль "За достижения ВМС и морской пехоты" (две награды).

Адмирал стала первой женщиной в истории американских ВМС, которая получила звание четырехзвездочного адмирала. Президент США Джо Байден выдвинул ее на должность главы ВМС еще в июле 2022 года.

Напомним, 5 октября в СМИ писали, что ВМС США заказали новейшие боеприпасы для корабельной пушки Mk110.

В июле 2022 года женщину-летчицу с позывным "Сталин" впервые взяли в элитную команду авиашоу США.