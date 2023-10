ВМС США. Старые уроки для нового военно-морского государства

Вступая в эпоху соперничества великих держав, США могут использовать свой успешный опыт ВМС в межвоенный период 1920–1930-х годов, когда они проводили операции в мирное время и при этом готовились к войне. Настало время разрабатывать новые доктрины и планировать сложные операции.

С начала Холодной войны и до 1980-х годов, а затем с "прихода однополярности" и до затяжных войн XXI века ВМС США выполняли одну и ту же задачу, определенную Конгрессом. Несмотря на серьезные изменения в мире, Конгресс не счел нужным корректировать официальную миссию ВМС, определенную в 1956 году в разделе 10 Свода законов США. Эта миссия ориентирована исключительно на ведение или готовность к ведению войн, и такая направленность в значительной степени определила развитие военно-морских ведомств.

Фокус перевел статью Би Джей Армстронга о том, какие уроки можно извлечь из истории для ВМС США.

Но теперь, на фоне широко обсуждаемого перехода к противостоянию великих держав, ВМС наконец-то получают новую миссию. В декабре 2022 года Конгресс принял, а президент Джозеф Байден подписал закон Джеймса Инхофа о полномочиях в области национальной обороны. Раздел 913 этого закона радикально меняет обязанности ВМС США. Теперь ВМС отвечают не только за ведение войн на море и с моря, но и за "продвижение интересов национальной безопасности и процветания США в мирное время". Это создает возможность для того, что министр ВМС Карлос дель Торо назвал "новым морским государственным устройством". Но успех возможен только в том случае, если ВМС примут участие в открытом и глубоком обсуждении операций, доктрин, архитектуры флота и стратегий, необходимых для выполнения своих обязанностей в условиях как войны, так и мира.

Многочисленные задачи ВМС межвоенного периода

Несмотря на значимость последних изменений и резкое расширение глобальных обязанностей ВМС, закон практически не обсуждался ни в официальных источниках ВМС, ни в более широких кругах специалистов по национальной безопасности. Возможно, одной из причин является то, что общественность до сих пор пытается осмыслить произошедшее. В связи с этим представляется целесообразным обратиться к истории официальной миссии ВМС США, особенно в период между Первой и Второй мировыми войнами, когда ВМС США выполняли функции мирного времени.

В 1956 году Конгресс принял, а президент Дуайт Эйзенхауэр подписал закон, описывающий миссии американских военных служб в разделе 10 Свода законов США. До этого задачи, которые должны были решать вооруженные силы, в основном оставались на усмотрение исполнительной власти. В межвоенные годы стало обычным делом, когда министр ВМС сам определял задачи ВМС и морской пехоты и разъяснял их в своем ежегодном докладе, который через президента представлялся в Конгресс.

В 1920 году, когда после Первой мировой войны разрабатывались планы демобилизации, министр ВМС Джозефус Дэниелс писал, что "американский флот с самого начала своего существования был силой мира и праведности". Рассматривая последствия войны, Дэниелс видел ВМС в качестве ключевого дипломатического и экономического игрока "в первых рядах поборников справедливости и восстановления".

Учитывая это видение, ВМС США передислоцировались и продолжали действовать по всему миру. В восточной части Средиземного и Черного морей американские военно-морские силы совместно с Продовольственной администрацией США и неправительственными организациями, такими как Красный Крест, доставляли продовольственную помощь в пострадавшие от голода районы Европы. Координируя работу складов, портовых сооружений и обеспечивая безопасность как правительственной, так и неправительственной помощи, эти же силы помогали эвакуировать гражданское население, когда советские войска вторглись на юг Украины во время русской революции. Они также проводили гуманитарные операции по защите гражданского населения во время становления Турецкой республики. В Тихоокеанском регионе ВМС США осуществляли морское патрулирование и защищали американских граждан и деловые интересы в этом регионе. Когда гражданская война охватила Китай и военачальники стали угрожать безопасности американцев и китайских граждан, ВМС США начали охранять речные перевозки по Янцзы.

Независимо от того, какая политическая партия находилась у власти в Белом доме, подобные операции в мирное время стали нормой на протяжении двух десятилетий между мировыми войнами. Когда бывший конгрессмен-республиканец Эдвин Денби был назначен президентом Уорреном Хардингом на пост министра ВМС, он писал: "Функции ВМС в мирное время не ограничиваются только деятельностью, связанной с их основной миссией — подготовкой и готовностью к действиям по защите нации". В 1922 году Денби приступил к разработке четкой военно-морской политики и комплекса задач для флота. В конце года он доложил президенту и Конгрессу, что Министерство ВМС официально приняло "фундаментальную" военно-морскую политику и что "военно-морские силы Соединенных Штатов должны содержаться в достаточном количестве для поддержки их политики и торговли, а также для охраны их континентальных и заморских владений". Это положение оставалось основным в американской военно-морской политике вплоть до правления Калвина Кулиджа.

"Функции ВМС в мирное время не ограничиваются только деятельностью, связанной с их основной миссией — подготовкой и готовностью к действиям по защите нации", — министр ВМС Уоррен Хардинг

Денби был вынужден уйти в отставку во время скандала вокруг Teapot Dome, но когда пребывание его преемника Кертиса Уилбура на посту секретаря подходило к концу, тот представил официальный список задач флота. Список Уилбура начинался с "поддержания боевой эффективности", или готовности флота к войне. Однако затем последовали "защита американских интересов в неспокойных районах, культивирование дружественных отношений с иностранными народами" и, наконец, "тесное сотрудничество между Государственным департаментом и ВМС" для выполнения задач мирного времени. В этих задачах присутствовал межведомственный элемент, и они были объединены для обеспечения сдерживания. Список Адамса был практически таким же, только в формулировке первых задач был добавлен эвфемизм "в случае чрезвычайной ситуации", что укрепило веру в баланс между готовностью к войне и обязанностями мирного времени при разных президентских администрациях.

До конца правления Гувера и в период правления Франклина Д. Рузвельта в задачах ВМС по-прежнему подчеркивались обязанности мирного времени, которые иногда различались по формулировкам, но редко по смыслу. В 1930 году к этому списку добавилось оказание помощи нуждающимся странам — предвестник того, что в конце XX–начале XXI вв. военно-морские политики и стратеги назвали гуманитарной помощью и помощью при стихийных бедствиях. В 1933 году, возглавив министерство, Клод Суонсон поручил ВМС "всесторонне сотрудничать с другими министерствами федерального правительства и штатами", признав тем самым, что американская морская мощь — это общегосударственная задача. Суонсон вернулся к идее, выдвинутой еще в начале правления Хардинга: созданию официальной "Военно-морской политики" США. При этом он взял формулировку непосредственно из заявления министра Денби десятилетием ранее, подчеркнув роль поддержки "национальной политики и торговли" страны.

В итоге политика администрации Рузвельта стала более конкретной и включала в себя перечень из 14 задач. Первые четыре миссии были направлены на создание флота с "максимальной боевой мощью" и Корпуса морской пехоты, готового "обеспечить экспедиционные силы в немедленной готовности", причем "военная эффективность является целью всего развития и обучения". Однако за этими задачами последовали еще 10 дополнительных миссий, посвященных обязанностям Министерства ВМС в мирное время. К ним относились: защита жизни и имущества американцев за рубежом, развитие торговли, развертывание сил для "культивирования дружественных международных отношений" и расширение задачи "поощрения гражданских отраслей промышленности и деятельности, полезной во время войны". В течение всех лет с начала президентства Рузвельта и до начала войны в Европе в 1939 году ежегодные послания Суонсона президенту и Конгрессу продолжали освещать эти 14 задач, равномерно распределяя их между обязанностями военного и мирного времени и подчеркивая для избранных представителей Америки, что военно-морские силы выполняют множество важных заданий.

Конечно, формулировки заданий, разработанные военными штабами, не всегда совпадают с их выполнением или операциями их сил. Но мои исследования подтверждают, что в период между мировыми войнами морское стратегическое планирование занимало центральное место в деятельности ВМС и в том, что ожидала от них нация. Чтение ежегодных отчетов министра с 1920 по 1939 год наряду с оперативными отчетами начальника военно-морских операций и коменданта корпуса морской пехоты за эти годы показывает, что ВМФ и корпус морской пехоты были чрезвычайно заняты проведением операций по всему миру. Они защищали американских граждан и американскую торговлю от Тихого океана до Средиземного моря и вод Латинской Америки. Они сотрудничали с американскими деловыми кругами за рубежом, вели военно-морскую дипломатию, взаимодействовали с Государственным департаментом и неправительственными организациями. Они помогали подавлять мятежи, организовывали выборы, проводили операции по оказанию гуманитарной помощи после стихийных бедствий по всему миру — но иногда совершали довольно некрасивые вещи.

Готовность к войне и миссия мира

Традиционная история ВМС и морской пехоты США в межвоенные годы — это история разработки боевых доктрин и технологий, которые должны были помочь победить державы оси в грядущей войне. Этот нарратив очень ценен, и талантливые историки сосредоточили на нем свое внимание и дали нам важные сведения. Он остается популярным в профессиональной военно-морской литературе и в XXI веке.

Обратившись к ежегодным сообщениям и оперативным отчетам Министерства ВМС за межвоенные годы, мы увидим, что изложение доктрины и технологий является точным, но неполным. Столетие назад ВМС и морская пехота были непосредственно вовлечены в морское судоходство и выполняли задачи мирного времени. Сегодня, когда морские службы работают над реализацией изменений в миссиях, предписанных Конгрессом и президентом, возвращение в годы "ревущих 20-х" и 30-х годов предлагает отправную точку для обсуждения.

При министре Суонсоне перед ВМС США была поставлена задача стать мировым лидером в области военно-морских технологий, кораблей и вооружений

При министре Суонсоне перед ВМС США была поставлена задача стать мировым лидером в области военно-морских технологий, кораблей и вооружений. Частью этой задачи ВМС считали также сотрудничество с промышленностью и проверку всех военно-морских объектов и материальной части, стремясь к жестоко честной оценке состояния флота и необходимой ему поддержки. При этом ВМФ активно ставил перед собой задачу "поощрения" гражданской промышленности и деятельности, а также разработки планов мобилизации промышленности. Также активно совершенствовалась "система прогрессивного образования" для офицерского корпуса и матросов. Эти элементы были важны в 1930-е годы, но они остаются важнейшими для споров и дискуссий о готовности и сегодня. Размышления на эту тему могут привести к рассмотрению успешности программ "Get Real, Get Better" и "Education for Seapower", а также принятию на вооружение иностранных образцов военно-морской техники и оружия.

Деятельность ВМС и Корпуса морской пехоты в мире также имела принципиальное значение для понимания задач, стоящих перед ними в межвоенный период. Защита жизни и имущества американцев за рубежом, как и сейчас, представляется очевидной отправной точкой. Кроме того, ВМС стремились поддерживать американские интересы в глобальной конкуренции, начиная со свободы судоходства и заканчивая другими усилиями по поддержке американской торговли. Посещение иностранных портов, кругосветные плавания, развитие международных отношений — все это было частью военно-морской дипломатии и активного глобального присутствия. Более того, для эффективного выполнения этих задач Министерство военно-морского флота призывало к полному сотрудничеству "с другими департаментами правительства", что делало морское государство общегосударственным вопросом задолго до появления этого термина.

Вступая в эпоху соперничества великих держав, Вашингтон может извлечь ценные уроки из успешного опыта ВМС в межвоенный период, когда они проводили операции в мирное время и при этом готовились к войне. Это означает, что необходимо думать, говорить, активно разрабатывать новые доктрины и понимать, как планировать сложные потребности миссий ВМС и Корпуса морской пехоты в мирное время.

Об авторах

Би Джей Армстронг — капитан и доктор наук, профессор лидерства и этики, доцент военного дела и военно-морской истории на историческом факультете Военно-морской академии США. Его новые книги "Naval Presence and the Interwar U.S. Navy and Marine Corps: Forward Deployment, Crisis Response, and the Tyranny of History" и "21st-Century Mahan, Revised and Expanded: Sound Military Conclusions for the Modern Era" были опубликованы летом этого года. Мнения, высказанные в статье, представлены в его личном и академическом качестве и не отражают позицию или политику Военно-морской академии США, Министерства обороны или какого-либо другого ведомства.