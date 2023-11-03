Расчет Himars поздравил с Днем ракетных войск и артиллерии и применил ракеты ATACMS (видео)

В Украине ежегодно 3 ноября отмечают профессиональный праздник воинов ракетных и артиллерийских подразделений, благодаря именно которым и удается сдерживать российское нашествие.

Расчет реактивной системы залпового огня Himars поздравил украинцев с Днем ракетных войск и артиллерии, продемонстрировав запуск американских баллистических ракет ATACMS. Видео опубликовал в Telegram полковник ВСУ Анатолий Штефан "Штірліц".

Боец на фоне двух комплексов пожелал офицерам и солдатам мирного неба над головой. Он подчеркнул, что после применения дальнобойной техники враг несет значительные потери.

"Вы те, кто несет с неба кару Божью. Вы те, после кого только тишина. Вы — боги войны", — заявил защитник.

День ракетных войск и артиллерии

В Украине ежегодно 3 ноября отмечают профессиональный праздник воинов ракетных и артиллерийских подразделений. Бойцы этих формирований вносят значительный вклад в борьбу с российскими оккупантами.

Высокоточные ракетно-артиллерийские системы, которые предоставили страны-партнеры, начали играть одну из знаковых ролей. Благодаря им и удалось создать дальнобойный "огневой кулак", который и помогает уничтожать российских оккупантов в большом количестве.

За время российско-украинской войны сотни военнослужащих подразделений ракетных войск и артиллерии отмечены государственными наградами.

День инженерных войск установлен в Украине согласно Указу Президента от 27 октября 1999 года.

Напомним, 1 ноября система HIMARS уничтожила прямым попаданием российский БПЛА ZALA. Место приземления БПЛА было атаковано точным ударом. Удалось уничтожить экипаж и саму установку, которая используется для наведения дронов "Ланцет" и разведки.