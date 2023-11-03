Действует подполье: в РФ сожгли авто директора предприятия по изготовлению боеголовки к ракетам (фото)

Уничтоженное авто принадлежит генеральному директору предприятия "ГосНИИмаш", которое является ведущим в сфере разработки и изготовления боевых частей для российских ракет, рассказали в украинской разведке.

В Нижнем Новгороде Российской Федерации сожгли автомобиль генеральному директору предприятия "ГосНИИмаш", которое производит боеголовки к ракетам. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) в Telegram.

В ночь со 2 на 3 ноября в Нижнем Новгороде подожгли автомобиль Volvo XC90 с регистрационным номером Н622НН 152.

"Сожженное авто принадлежало гражданину РФ Кузнецову Игорю Александровичу, который занимает должность генерального директора акционерного общества "ГосНИИмаш", — говорится в сообщении.

В украинской разведке отметили, что это предприятие является ведущим в сфере разработки и изготовления боевых частей для российских ракет, которыми враг атакует объекты в Украине. Тогда как причастным к уничтожению автомобиля россиянина является представитель движения сопротивления.

"Каждый причастный к военным преступлениям, убийствам украинцев и разрушениям инфраструктуры нашего государства никогда и нигде не сможет чувствовать себя в безопасности", — добавили в ГУР МОУ.

Напомним, 23 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвали автомобиль с сотрудниками российской ФСБ. В ГУР заявили, что украинское подполье ликвидировало оккупантов.

В тот же день по сообщению росСМИ, в Ставрополе могли задержать курьера, который доставил якобы отравленные торт и виски на юбилей одного из авиационных училищ. Задержанным оказался украинец, который родом из Мелитополя, однако в течение шести лет проживает и работает в Химках, что в Московской области.