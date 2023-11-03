Северная Корея могла передать РФ баллистические ракеты и ПЗРК: комментарии ГУР

По данным южнокорейских источников, в Россию было отправлено 2000 контейнеров из КНДР с различным вооружением. Это вдвое больше, чем ранее озвучивала американская сторона.

КНДР могла передать России баллистические ракеты малой дальности и ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Все эти средства могут быть направлены в зону боевых действий в Украине, сообщает южнокорейской издание Yonhap.

В материале говорится, что военное командование Республики Корея проанализировали данные о военном сотрудничестве КНДР и РФ после встречи лидеров стран, президента Владимира Путина и генсека Ким Чен Ына.

По оценкам военных, из северокорейского порта Раджин на северо-востоке КНДР во Владивосток на Дальнем Востоке России было отправлено около 2000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами. Эти цифры вдвое превышают данные, что были предоставлены американцами 13 октября, которые сообщали о 1000 контейнерах.

"Северная Корея, возможно, также поставляла в Россию другое оружие, в том числе танковые боеприпасы, противотанковые управляемые ракеты, ракетные установки, винтовки и пулеметы и, возможно, баллистические ракеты малой дальности", — говорится в сообщении.

В связи с этим журналисты издания NV обратились за комментариями в Главное управление разведки Минобороны Украины. Представитель украинского ведомства Андрей Черняк по этому поводу заявил, что на данный момент ГУР не обладает достоверной информацией по поводу поставок в РФ корейских боеприпасов, о которых говорили в Сеуле.

"У нас пока нет доказательств этого — мы постоянно следим за каналами поставки оружия России, но именно этого факта не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", — сказал Черняк.

Ранее сообщалось, что китайский постоянный представитель в ООН Чжан Цзюнь высказался о военном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна. Постпред заявил, что Пекин не вмешивается в отношения между двумя странами, но настаивает на прекращении огня в Украине.