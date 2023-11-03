Мобилизация в Украине: когда мужчинам перестанут вручать повестки

В Украине продлевали срок действия военного положения и всеобщей мобилизации семь раз с начала полномасштабного вторжения. Согласно указу президента они продлятся до 15 ноября.

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля в Украине ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Их могут вводить на 90 дней с правом продления после окончания срока. Фокус разбирался, как долго военнообязанных украинцев еще будут призывать на военную службу.

Во время действия всеобщей мобилизации представители территориальных центров комплектации и социальной поддержки могут вручать повестки военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Если военно-врачебная комиссия признает таких мужчин годными к военной службе, их могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Кроме этого, из-за действия военного положения и всеобщей мобилизации определенные категории граждан имеют ограничения по выезду за границу. В частности, это касается мужчин призывного возраста, кроме тех, кто имеет основания для этого.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября, однако Верховная Рада может продлить их срок после этой даты еще на 90 дней, то есть до 13 февраля 2024 года.

Сколько раз продлевали действие военного положения и всеобщей мобилизации

В Украине с начала полномасштабного вторжения срок действия военного положения и всеобщей мобилизации продлевали семь раз, в частности:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года;

с 18 августа 2023 года до 15 ноября 2023 года.

Напомним, юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян рассказала, что руководители украинских предприятий могут вручать повестки своим работникам. Кроме этого, работодатели должны осуществлять надзор за своевременным прибытием военнообязанного к месту, указанному в повестке.

Кроме этого, юрист Татьяна Козян заявила, что военнообязанные мужчины не могут без объективных причин отказаться от получения повестки. Также после отказа от повестки и составления соответствующего акта дело передают на рассмотрение руководителей ТЦК и СП, которые могут взыскать штраф за нарушение правил воинского учета.