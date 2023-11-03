Люди болеют и голодают: на оккупированных территориях фиксируется безработица, — ЦНС

По информации подполья, противник не только не решает проблемы местных жителей, но и провоцируют новые конфликты между ними. Социальное напряжение растет.

Уровень бедности на временно оккупированных территориях Украины продолжает расти из-за действий противника. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) 3 ноября.

В украинском подполье отметили, что местное население страдает от безработицы, голода и различных болезней. При этом, россияне не только не помогают людям, но и провоцируют их на конфликты по разным вопросам.

"На временно оккупированных территориях юга и востока Украины нарастает социально-экономический кризис. В регионе наблюдается социальное напряжение и фиксируется значительное уменьшение количества жителей, особенно в маленьких городках и селах оккупированных регионов. Оккупационные администрации никоим образом не решает проблемы местных жителей", — говорится в сообщении.

В первую очередь, как отмечают в подполье, обусловлено это отсутствием логистической составляющей, что в результате не позволяет вовремя доставлять продукты в местные магазины. Людям нечего есть из-за действий оккупационных "властей".

Второй момент, который также очень влияет на ситуацию в городах и селах — высокий процент безработицы и блокировка переводов из территорий, которые подконтрольны Украине.

"Также не налажена система поставки медикаментов, что создает дополнительную нагрузку собственно на пожилых людей. Ни один коллаборант не сможет избежать наказания", — заявили в ЦНС.

Напомним, 25 октября сообщалось, что россияне стали чаще жаловаться на маленькие зарплаты. Экономическая ситуация в России продолжает ухудшаться и бедность становится все ближе.