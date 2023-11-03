"Своеобразный манифест": как статья Залужного повлияет на военную помощь Украине (видео)

Главнокомандующий ВСУ раскрыл пять составляющих, без которых невозможна победа, и рассказал о насущных проблемах. Политолог Евгений Магда убежден, что его услышали "люди, которые принимают решения".

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный написал статью о новых вызовах войны и потребностях защитников. Что этот материал означает для мира, 3 ноября в комментарии Фокусу объяснил украинский политолог и директор Института мировой политики Евгений Магда.

Он отметил, что военачальник не только пользуется большим авторитетом в Украине, но и задает тренды.

"Сейчас Залужный называет вещи своими именами. Обратите внимание на тональность статьи. Он не перекладывает ответственность на наших партнеров. Он не высказывает им претензии", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, главнокомандующий "широкими мазками", но четко высказался о том, в чем нуждается сегодня Украина. В частности, средства РЭБ не относятся к категории нелетального оружия, но они необходимы ВСУ. То же касается и средств контрбатарейной борьбы.

"Он как человек, который руководит военной организацией Украины, лучше всего в мире разбирается в том, что Украине на сегодня нужно", — заверил политолог.

Он отметил, что материал Залужного — важный и нужный. Учитывая это хорошо, что его прочитали во всем мире "люди, которые принимают решения".

"Я думаю, это своеобразный манифест того, что война будет продолжаться, и Запад должен активизироваться. Для того, чтобы оказать помощь Украине и привести к поражению России", — добавил Магда.

Комментарий Евгения Магды (о статье Залужного — с 6:34)

Напомним, 1 ноября в издании The Economist вышла статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В ней военачальник привел пять своих приоритетов, необходимых для победы в войне.

В СМИ позже проинформировали, что выводы Залужного способны повлиять на уровень поддержки США. В стране уже начались дебаты относительно того, укреплять ли Украину дополнительным оружием.