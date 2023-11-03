"Война набирает обороны": Данилов рассказал, как проходит мобилизация в Украине

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, кандидаты для службы в ВСУ проходят медицинское обследование, а после этого, при условии, что военные специалисты считают такого человека необходимым для армии и обеспечения национальной безопасности, начинается процесс военного обучения.

Мобилизация в Украине идет с определенными трудностями, но не достигла критической ситуации. Территориальные центры мобилизации постоянно привлекают новых людей. Об этом он заявил в эфире Украинского радио секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, решение о том, кого следует набирать в ряды Вооруженных Сил Украины, остается в компетенции военных.

"В начале войны была большая волна людей, которые бок о бок встали на защиту нашей страны. Прошло уже более 618 дней после начала этой войны, и процесс идет. Мы ни дня не останавливали процесс мобилизации наших граждан. У нас есть центры комплектации , где работают военные люди, которые непосредственно подчинены военным. Они призывают столько людей для выполнения обязанностей, сколько считают нужным. Конечно, вопрос сложный, но это не значит, что он настолько катастрофический, что надо кричать "караул, все пропало" , – отметил Алексей Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны дополняет, что в настоящее время те, кто является кандидатами для службы в Вооруженных Силах Украины, проходят медицинское обследование. После этого, при условии, что военные специалисты считают такого человека необходимым для армии и обеспечения национальной безопасности, начинается процесс военного обучения. Таким образом, система подготовки уже хорошо налажена."

Что касается того, кто сегодня нужен армии, то, по словам Данилова, "война начинает набирать другие обороты и переходит больше в интеллектуальную компоненту. Так что, что касается тех или иных видов Вооруженных сил, это прерогатива военных, кого им нужно сегодня набирать".

Напомним, Залужный хочет расширения мобилизации. Член оборонного комитета ВР Федор Вениславский напомнил, что парламент уже вносил некоторые изменения для борьбы с "пробелами" в нормативных актах.

Ранее Фокус писал, с какими болезнями могут призвать в ВСУ. Минобороны Украины утвердило перечень болезней, с которыми военнообязанные признаются годными к военной службе. В результате по "спорным" статьям годными к военной службе будут признавать всех.