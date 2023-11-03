"Атаки продолжаются": ВС РФ несут большие потери в районе Авдеевки, – разведка Эстонии

По данным эстонской разведки, украинская армия удерживала позиции благодаря дальнобойным средствам поражения в виде дронов и артиллерии, а также минным полям.

Российская Федерация намерена сохранить высокий уровень активности военных действий с целью захвата Авдеевки Донецкой области до завершения текущего года, несмотря на значительные потери, понесенные в процессе достижения этой цели. Об этом сообщает эстонская разведка о ходе войны РФ против Украины, передает ERR.

Согласно информации, полученной от эстонских разведчиков, вооруженные силы Российской Федерации добились некоторых успехов в районе Авдеевки, несмотря на значительные потери, что было обусловлено относительно сухой погодой. Тем не менее, украинские вооруженные силы успешно оказали организованное сопротивление, удерживая позиции на эшелонированной линии обороны.

Отмечается, что в основном украинская армия сумела удерживать свои позиции благодаря эффективному использованию дальнобойных средств поражения, таких как беспилотные летательные аппараты и артиллерия, а также минным полям. Благодаря этим факторам, потери вооруженных сил Российской Федерации в технике оставались на уровне, сопоставимом с данными предыдущих недель.

Кроме того, эстонские аналитики предполагают, что российские войска усилят давление на линии Купянск – Лиман, поскольку пытаются добиться результата, который можно было бы продемонстрировать как значительный успех.

Разведка указывает, что таким образом РФ смогла бы найти оправдание продолжению агрессии и необходимости полного захвата Луганской и Донецкой областей для обеспечения сухопутного коридора в Крым.

Бои за Авдеевку: что известно

Напомним, что оккупанты под Авдеевкой в Донецкой области ведут активные бои пехотой и перегруппировываются, подтягивая технику и перебрасывая личный состав. Глава администрации Виталий Барабаш отметил, сейчас ситуация под Авдеевкой сложная. Враг давит и пытается штурмовать украинские позиции.

Фото: deepstatemap.live

Штурмы Авдеевки начались 10 октября, свидетельствует информация в СМИ. В течение трех недель состоялось две попытки наступления, во время которых россияне потеряли около 200 ед. военной техники и около 6 тыс. человек живой силы. Военный эксперт объяснил, зачем российскому командованию этот город — чтобы отодвинуть ВСУ от Донецка и оккупировать Донецкую область до административных границ.