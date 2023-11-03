"Проблем с освоением нет": у ВСУ образцов вооружения больше, чем у НАТО, — Генштаб (видео)

По словам бригадного генерала Сергея Баранова, украинские военнослужащие не имеют проблем с изучением и применением западных артиллерийских систем. Главное это — желание, а опыт приходит во время тренировок.

Украинские военнослужащие не имеют проблем с изучением и освоением артиллерийских систем иностранного производства, ведь образцов вооружения в ВСУ больше, чем в НАТО. Об этом 3 ноября заявил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Сергей Баранов в интервью онлайн-проекту KYIV NOT KIEV.

"У нас уже образцов вооружения больше, чем у НАТО. Это создает определенные трудности по логистическому обеспечению, но у нас нет ни одного образца, который мы не можем использовать, который мы не можем обслуживать и совершенствовать также. В Украине — уникальные люди. У нас нет проблем с изучением и применением (западных — ред.) артиллерийских систем", — заявил бригадный генерал.

Он отметил, что срок пребывания на службе в ВСУ не имеет существенного значения для освоения различных видов оружия, поэтому к учениям на артсистемах, которые предоставляют страны-союзники, допускаются как опытные артиллеристы, так и недавно мобилизованные. Главное это — желание, а опыт приходит во время тренировок.

"Безусловно, тот, кто уже имеет опыт, осваивает новый образец гораздо легче, потому что физические процессы не отменить. Есть законы физики, которые влияют на полет снаряда. Для тех, кто имеет опыт гораздо легче, но по срокам изучения — вообще не вижу проблем", — пояснил Баранов.

Он подчеркнул, что объемы и темпы поставок вооружения западными партнерами зависит также от успехов артиллеристов на фронте.

"Кто даст оружие, если мы не сможем им овладеть, поэтому, да, от этого, безусловно, все зависит", — отметил генерал.

Относительно сравнения западных артиллерийских систем и украинских генерал Сергей Баранов заявил: "Где-то что-то лучше в "Богдане", где-то что-то лучше в "Цезаре". Наши производители сделали достойную пушку. Надеюсь, что мы ее только улучшим и после войны она займет мощную нишу среди вооружений мира".

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Напомним, 3 ноября инженеры ВСУ показали, как применяют высокие технологии на войне. По словам воинов 14-й ОМБр, на фронте постоянно продолжаются гонки вооружений, и задача украинской стороны — превзойти противника и нанести ему максимальный урон, но чтобы это было менее затратно.