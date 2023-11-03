"Газа окружена": ЦАХАЛ перешел к завершающему этапу войны - CNN

По сообщениям СМИ, ЦАХАЛ начал последний этап войны против ХАМАС и взял город Газа в кольцо. Израильская армия заявила, что окружила город с воздуха, суши и моря.

Израильские сухопутные войска взяли в кольцо город Газа, крупнейший и самый густонаселенный пункт в палестинском анклаве. О передвижении сил ЦАХАЛа свидетельствуют спутниковые снимки и видео из открытых и официальных источников. Об этом сообщает CNN.

Издание пишет, что проведенный им анализ изображений подтверждает сообщения ЦАХАЛа о том, что город окружен израильскими войсками.

"Силы ЦАХАЛа окружают Газу с воздуха, суши и моря. Город Газа и его окрестности взяты в кольцо. Бойцы израильской армии с боями продвигаются вперед, уничтожая наземную и подземную террористическую инфраструктуру и ликвидируют боевиков ХАМАС", — заявил в пятницу представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

В сообщении говорится, что израильская армия начала последний этап война против ХАМАС. Силы ЦАХАЛа продвинулись вперед по трем направлениям:

от северо-западной границы сектора Газа вдоль побережья Средиземного моря;

с северо-востока возле Бейт-Хануна;

с востока на запад, вдоль южной части города Газа.

Израильские войска продвинулись глубже вдоль этого западного участка, к морю, согласно спутниковым снимкам Европейского космического агентства, сделанным в среду. Изображения со спутника показали, что до полного окружения города Газа ЦАХАЛу осталось сомкнуть линию длиной всего в один километр.

Хотя снимки имеют низкое разрешение, на них можно увидеть следы, оставленные тяжелой бронетехникой к югу от центра города, которые тянутся почти до побережья.

Видео, распространяемые в соцсетях в последние дни, показывают, что израильские войска заняли поселения на севере сектора Газа – Бейт-Ханун, Бейт-Лахия и Ататра, оцепив таким образом северный периметр города Газы.

Напомним, сухопутные войска Израиля "прорвали" переднюю линию обороны ХАМАС. По мнению контр-адмирал Хагари, наземная операция израильской армии "продвигается по плану". ЦАХАЛ атакует с суши, воздуха и моря.

Ранее Фокус писал, ЦАХАЛ вступил в бой с боевиками ХАМАС в подземном городе Газы. По словам Рика Бреннана, главы регионального управления ВОЗ, в Секторе Газа сейчас "катастрофа поверх катастрофы". Он подчеркнул, что потребности в области здравоохранения растут, а способность международных организаций их удовлетворить быстро снижается.