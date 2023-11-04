Паритет по "мавикам" и в 7 раз меньше FPV: эксперт сравнил дроны Украины и РФ (видео)
По словам украинского военного Сергея Бескрестнова с позывным "Флэш", пока также нет способов бороться с БПЛА "Ланцет". От российских "ланцетов" ВСУ защищаются сетками, РЭБ, стрелковым оружием и ПВО.
У Украины паритет с РФ по части квадрокоптеров DJI Mavic, но в том, что касается FPV-дронов, у агрессора семикратное преимущество. Об этом в интервью YouTube-каналу "Блискавка" рассказал военный эксперт в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.
"Если мы говорим о коммерческих дронах, то у нас с Россией паритет. Если мы говорим про FPV — ударные дроны, здесь примерно ситуация меняется каждый месяц, но здесь Российская Федерация нас опережает примерно в семь раз", — отметил эксперт.
Производство украинских дронов
Сейчас идет наращивание темпов, Украина не стоит на месте, считает Бескрестнов. Но вопрос в том, как долго Украина сможет выдерживать темп в условиях санкций, которые Китай ввел на комплектующие для БПЛА.
РФ выпускает свыше 100 тыс. FPV-дронов ежемесячно.
"Если мы говорим о FPV, то где-то около 100 тысяч в месяц они производят сейчас", — отметил он, добавив, что если речь идет о малых ударных, так называемых фанерных, то это десятки.
По его словам, в РФ ведутся эксперименты с разработками дешевых ударных дронов для обхода украинской ПВО и ударов по объектам энергоинфраструктуры.
Способов борьбы с "Ланцетами" нет
У Украины пока нет средств, которые могли бы противостоять российским БПЛА "Ланцет".
ВСУ борятся с "Ланцетами" тремя способами:
- защитные сетки;
- средства радиоэлектронной борьбы, мешающие "Ланцету" подлететь к цели;
- поражение стрелковым оружием или средствами ПВО.
Напомним, что Тайвань разрабатывает морские дроны и лазерное оружие на примерах Украины и Израиля.
Также сообщалось, что в РФ пугают модернизированным дроном-камикадзе "КУБ".