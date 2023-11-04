"Не придумали эффективного метода": почему ВСУ тратят "дорогие ракеты" на Shahed (видео)

Военный эксперт Сергей Бескрестнов предупредил, что впереди украинцев ждет еще больше атак ВС РФ, ведь враг наращивает производство "шахедов".

Украинские военные вынуждены тратить дорогостоящие ракеты, чтобы сбивать российские ударные дроны типа Shahed. Об этом в комментарии каналу "Молния", опубликованном 4 ноября, рассказал военный эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

"Мы до сих пор не придумали эффективного метода борьбы с "шахедами", сейчас 85% мы сбиваем силами ПВО. Для этого мы, к сожалению, тратим дорогие ракеты. Остальные сбиваем силами РЭБ и средствами малых мобильных групп по Украине", — сказал он.

Эксперт подтвердил, что украинцам стоит ожидать увеличения атак БПЛА, ведь война переходит в "позиционную фазу".

"Это значит, что россияне будут наращивать производство ударных дронов и будут атаковать и в дальнейшем, потому что это эффективное средство поражения. Особенно против нашей критической инфраструктуры", — объяснил Бескрестнов.

Он отметил, что верить в угрозы россиян про "стаи" из тысячи дронов не стоит, ведь такие обещания являются элементом ИПСО. В то же время эксперт подчеркнул, что враг действительно способен производить много беспилотников.

Также "Флеш" рассказал, чем произведенные в России "шахеды" отличаются от иранских.

"РФ начала устанавливать антенную систему "Комета", которая является более устойчивой к нашему РЭБ. Также используется новый GPS-приемник. Сейчас это единственные изменения, но, к сожалению, они эффективны", — сказал он.

Комментарий Сергея "Флеша" (про "шахеды" — с 3:38)

Напомним, в ВСУ объяснили, почему в последнее время ВС РФ запускают дроны не "стаями", а единицами. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, "шахеды" выполняют разведывательную функцию.

Также в Воздушных силах отвечали, повлияет ли на атаки беспилотниками осенняя погода. Как объяснил Юрий Игнат, погодные условия и плохая видимость могут повлиять не на все типы БПЛА.