"Дают оружия ровно столько, чтоб не проиграли": в ВСУ подтвердили, что война будет долгой (видео)

Военный Юрий Сиротюк предположил, что Валерий Залужный в своей статье обращался к Западу, где ждут быстрого завершения "сериала войны". По словам бойца, после быстрых успехов контрнаступление ВСУ "застопорилось".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный описал в своей статье о войне в Украине и актуальных потребностях войска то, что уже понимают все военные. Об этом в эфире Radio NV 3 ноября заявил военнослужащий 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк.

Защитник рассказал, что внимательно прочитал и статью военачальника, и интервью с ним, а также ознакомился с реакцией на сделанные заявления. Он объяснил, что военнослужащие интересуются этим, ведь выводы главнокомандующего в первую очередь касаются именно их.

"Но то, о чем я прочитал, такое внутреннее ощущение и у меня было: ситуация на фронте дошла до стратегического равновесия, ни у кого нет достаточно сил, чтобы осуществить стремительный прорыв или нанести большое поражение противнику. Война все более стала тягучей. Это было очевидно, мы это видим", — сказал Сиротюк.

Он вспомнил, что с середины мая ВСУ активно продвигались в районе Бахмута — заняли господствующие высоты и прошли пять посадок. Однако после тех успехов контрнаступление "застопорилось" из-за заминирования и "кровопролитных боев".

"Я думаю, что статья прежде всего направлена нашим западным союзникам. К сожалению, мы живем в таком мире, где политика, логика политики хочет влиять на военную логику", — отметил военнослужащий.

По его словам, партнерам Украины, политикам и обществу хочется, чтобы "сериал войны" быстро закончился победой. В то же время поставки оружия не приближают столь желанный "блицкриг".

"Нам дают оружия ровно столько, чтоб мы не проиграли. И нам не дают оружия столько, чтоб мы эту войну выиграли. Это очевидно, об этом говорит Залужный", — заявил Сиротюк.

Он предположил, что заявления главнокомандующего ВСУ нацелены на Запад. Военачальник пытался дать понять, что во время войны речь не идет о политических указаниях и выставлении сроков. Защитник подчеркнул, что задачи дойти до Крыма или освободить Донбасс до определенной даты — "очень нереалистичные".

Сиротюк признался, что был удивлен, когда военное руководство пошло на проведение летней наступательной операции. Он объяснил, что двигаться в условиях превосходства врага в воздухе через поля "могут только казаки и самураи".

"Понятно, что надо сохранять оптимизм. Я, например, свято верю, что мы победим. Иначе зачем воевать?", — добавил военнослужащий.

Он заверил, что у современного поколения наибольшие шансы победить "в войне с исконным врагом", но легко не будет. Боец убежден, что Залужный реалистично оценивает невыгодность позиционной войны для Украины и пытается найти "выход".

"Российская угроза, это, к сожалению, надолго — на годы, на десятилетия", — подчеркнул Сиротюк.

Комментарий Юрия Сиротюка (об эссе Залужного — с 0:48)

Напомним, 1 ноября в СМИ вышла статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В ней военачальник рассказал об актуальных проблемах войны и назвал пять "ключей" к победе Украины.

Также 1 ноября вышло интервью с Залужным, в котором он рассказал о ситуации на фронте. По его словам, война зашла в тупик, и "красивого прорыва, скорее всего, не будет".

Статью главнокомандующего ВСУ уже прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина — не в патовой ситуации, и позади более сложная ситуация. Речь идет о начале полномасштабного вторжения ВС РФ, когда многие люди не верили, что нашествие возможно отбить.