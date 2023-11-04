"Дети нас будут проклинать": глава МИД Литвы раскритиковал идею "мира" с РФ

Руководитель МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что для России мирное соглашение будет означать лишь "время перевооружиться".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предостерег от стремления заключить мирное соглашение с Российской Федерацией. Об этом он заявил в соцсети Х (бывший Twitter).

Ландсбергис отметил, что для России мирное соглашение будет означать лишь "время перевооружиться".

Глава МИД Литвы отреагировал на возможность перемирия с РФ

По мнению министра, страны Запада опасно приблизились к тому, чтобы потерять возможность остановить многовековую имперскую агрессию Кремля и обеспечить будущее нескольких континентов.

"Наши дети будут проклинать нас в тех окопах, которые мы им копаем.", — заявил Ландсбергис.

Мирные переговоры с Россией: детали

Ранее журналисты NBC News заявили, что чиновники из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с РФ.

По данным телеканала, в этих обсуждениях, в частности речь шла о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей.

Обсуждения начались на фоне обеспокоенности американских и европейских чиновников тем, что война зашла в тупик, а также возможностью продолжать оказывать помощь Украине, заявили чиновники.

Напомним, 3 ноября Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи о "тайных переговорах" с Россией. Чиновник заверил, что Украина не ведет переговоров "за закрытыми дверями" с Кремлем.