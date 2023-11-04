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"Дети нас будут проклинать": глава МИД Литвы раскритиковал идею "мира" с РФ

Александра Шараевская
Фото: Janis Laizans (Reuters) | Министр иностранных дел Литовской Республики Габриэлюс Ландсбергис

Руководитель МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что для России мирное соглашение будет означать лишь "время перевооружиться".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предостерег от стремления заключить мирное соглашение с Российской Федерацией. Об этом он заявил в соцсети Х (бывший Twitter).

Ландсбергис отметил, что для России мирное соглашение будет означать лишь "время перевооружиться".

Глава МИД Литвы отреагировал на возможность перемирия с РФ

По мнению министра, страны Запада опасно приблизились к тому, чтобы потерять возможность остановить многовековую имперскую агрессию Кремля и обеспечить будущее нескольких континентов.

"Наши дети будут проклинать нас в тех окопах, которые мы им копаем.", — заявил Ландсбергис.

Мирные переговоры с Россией: детали

Ранее журналисты NBC News заявили, что чиновники из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с РФ.

По данным телеканала, в этих обсуждениях, в частности речь шла о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей.

Обсуждения начались на фоне обеспокоенности американских и европейских чиновников тем, что война зашла в тупик, а также возможностью продолжать оказывать помощь Украине, заявили чиновники.

Напомним, 3 ноября Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи о "тайных переговорах" с Россией. Чиновник заверил, что Украина не ведет переговоров "за закрытыми дверями" с Кремлем.