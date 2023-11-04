Почти 400 млн за некачественные бронежилеты и шлемы: Минобороны выиграло суд против поставщика

По информации Минобороны, партии, поступавшие осенью и зимой 2022 года, не проходили баллистические испытания.

Министерство обороны выиграло суд против иностранного поставщика некачественных бронежилетов и шлемов. Об этом информирует пресс-служба украинского оборонного ведомства.

По словам Минобороны, в целом поставщик должен вернуть Украине примерно 10 миллионов евро, то есть почти 400 миллионов гривен.

Некачественные шлемы и бронежилеты для ВСУ: что известно

Как отметили в пресс-службе ведомства, в начале полномасштабного вторжения Минобороны законтрактовало у поставщика бронежилеты и шлемы для украинских военных.

"В течение весны и лета 2022 года поставщик передавал товар надлежащего качества", — говорится в сообщении.

Однако, по информации Минобороны, партии, поступавшие осенью и зимой 2022 года, не проходили баллистические испытания.

Министерство обороны не приняло этот товар и требовало вернуть средства и уплатить соответствующий штраф. Однако, поставщик отказался это делать.

Тогда юридическая служба Минобороны подала иск в международный арбитражный суд и выиграла его.

Дело Минобороны: как сотрудники ведомства закупали плохие бронежилеты

Напомним, 1 февраля сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего начальника Департамента государственных закупок и материальных ресурсов Министерства обороны в растрате 100 млн грн государственных средств.

Впоследствии Государственное бюро расследований сообщило о подозрении недавно уволенному заместителю Минобороны.

16 июня СБУ сообщили о подозрении экс-заместителю и одному из его подчиненных, которые незаконно присвоили из государственного бюджета более 1 млрд гривен.

Также 10 октября в пресс-службе ГБР сообщили, что два экс-чиновника из Минобороны Украины получили еще одно подозрение по делу закупки некачественных бронежилетов для ВСУ. На этот раз речь идет о растрате 250 млн грн, которые авансом оплатили поставщику, не исследовав, что же именно приобрели.