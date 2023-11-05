ВСУ впервые пытались дистанционно взорвать склад с нефтепродуктами в Джанкое, — росСМИ

Диверсанты якобы заранее приземлили шесть БпЛА со взрывчаткой вдоль железной дороги, а самодельное взрывное устройство перевели в режим ожидания с активацией по уровню шума.

В оккупированном Крыму, в Джанкое, ВСУ попытались взорвать железнодорожный состав с нефтепродуктами. Об этом пишет российское издание Mash.

По информации СМИ, украинские защитники пытались дистанционно заминировать склад с нефтепродуктами.

"ВСУ впервые применили так называемое минирование дронами из-за невозможности подобраться ближе. По нашей информации, диверсанты заранее приземлили шесть БПЛА со взрывчаткой вдоль железной дороги — по возможному пути прохождения состава. Самодельное взрывное устройство перевели в режим ожидания с активацией по уровню шума. Предполагая, что оно сработает, когда мимо проедут цистерны с топливом", — пишет издание.

По информации СМИ, взрывное устройство не сработало. Все шесть БпЛА-мин якобы были заранее обнаружены и обезврежены специалистами.

На момент выхода материала в Генштабе информацию росСМИ о попытке подрыва нефтебазы оккупантов в Джанкое не комментировали.

Напомним, что ВС РФ начали использовать для ударов по Украине новые БпЛА — "Изделие-53" и "Изделие-54".

Ранее сообщалось, что впервые в истории система HIMARS уничтожила прямым попаданием российский БПЛА ZALA.