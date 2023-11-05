"Промедление есть": Зеленский допустил изменение стратегии войны с РФ

По словам президента, украинские военные более мотивированы, чем россияне. ВСУ придумывают планы и операции для быстрого продвижения и нанесения ВС РФ неожиданных ударов.

Украинское военно-политическое руководство допускает изменение стратегии полномасштабной войны с Россией. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News.

ВСУ придумывают различные планы и операции, чтобы быстрее продвигаться и наносить оккупантам неожиданные удары, рассказал глава государства.

Зеленский признал промедление в военном прогрессе со стороны Украины и наличие усталости от длительных сроков боевых действий. Несмотря на это, по его оценкам, украинские военные более мотивированы, чем россияне, которых послали в Украину, чтобы убивать.

Президент прокомментировал информацию о возможном обсуждении американскими чиновниками идеи проведения мирных переговоров с Россией.

"Много разных голосов и эмоций без конкретных предложений вокруг нас. На сегодня у меня нет никаких отношений с Россией. Они (на Западе) знают мою позицию. Это позиция моей страны, нашего народа — мы не хотим вести диалог с террористами. Я не готов говорить с террористами, потому что их слово ничего не стоит. Мы не можем доверять террористам, потому что террористы всегда возвращаются", — подчеркнул он.

По мнению Зеленского, если западные союзники откажутся помогать Украине, Россия нападет на одну из стран НАТО.

"Если Россия убьет нас, она нападет на страны НАТО. Вы пошлете туда своих сыновей и дочерей, цена уже будет выше. Одна из альтернатив, которую я слышал — дать Путину то, что он хочет. Что это значит? Отдать 30% нашей земли?" — спросил президент.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил против мирного соглашения с Россией. Москва использует время тишины для перевооружения, полагает чиновник.

В Офисе президента Украины (ОП) считают, что РФ стремится перевести войну с Украиной в максимально затяжной формат. Любой компромисс обеспечит выживание путинской элите, говорил советник главы ОП Михаил Подоляк.