Впервые в военной истории: Израиль сбил баллистическую ракету в космосе, — СМИ (видео)

ПРО Arrow была первой системой, разработанной после войны в Персидском заливе специально для уничтожения целей за пределами атмосферы.

Система противоракетной обороны Arrow сбила ракету, выпущенную проиранскими повстанцами-хуситами в Йемене, за пределами атмосферы Земли. Баллистическая ракета, нацеленная на израильский портовый город Эйлат, была запущена с территории Йемена и пролетела примерно 1600 километров над Аравийским полуостровом. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщил ЦАХАЛ на своей странице в социальной сети X.

Первый случай перехвата ракеты в космосе

Считается, что это первый случай в военной истории, когда баллистическая ракета была перехвачена в космосе, пишет издание The Telegraph.

ЦАХАЛ обнародовал мало подробностей о перехвате, однако известно, что на вооружении ВВС Израиля находятся несколько батарей системы Arrow 2, которая использует гиперзвуковые ракеты-перехватчики для уничтожения приближающихся целей на большой высоте за пределами атмосферы Земли.

В заявлении израильской армии говорится, что системы ВВС отследили траекторию ракеты и перехватывали ее в наиболее подходящий "оперативный момент".

"Успешный перехват — это нечто большее, чем просто защита жителей Эйлата и нанесение удара по хвастовству хуситов. В первую очередь, это доказывает Ирану, который стоял за запуском и предоставил ракету хуситам, что Израиль имеет возможность действовать против его ракетной программы, и это имеет гораздо более широкие последствия для регионального конфликта", — заявил представитель израильского министерства обороны.

Что известно о сбитой ракете хуситов и ПРО Arrow

Уничтоженная баллистическая ракета, запущенная в понедельник, 30 октября, как сообщается, была ракетой Kader — улучшенной версией иранской разработки Shahab-3. '

Имея длину более 15 метров, Kader несет фугасную боеголовку, а дальность ее действия позволяет хуситам атаковать цели по всей территории Израиля.

Это именно та угроза, для противодействия которой была разработана израильская система Arrow, впервые развернутая около 25 лет назад.

Совместный американо-израильский проект Arrow возник из необходимости дать Израилю возможность защитить себя после того, как израильские города были атакованы иракскими ракетами "Скад" во время первой войны в Персидском заливе в январе 1991 года.

В то время как другие системы ПРО изначально предназначались для сбивания самолетов и их приходилось адаптировать под перехват баллистических ракет большой дальности на гораздо больших высотах и ​​скоростях, ПРО Arrow была первой системой, разработанной специально для этой задачи.

Напомним, иранские прокси в Йемене официально вступили в войну против Израиля в понедельник, 31 октября. Официальный представитель Вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья ас-Сари фактически объявил о поддержке палестинцев в секторе Газа и начале боевых действий против Израиля.

Ранее в Минфине Израиля сообщили, сколько стоит война с ХАМАС. По данным журналистов, оценка основана на том, что война продлится от 8 до 12 месяцев, ограничится Сектором Газа, без полного участия ливанской "Хезболлы", Ирана или Йемена.