Межконтинентальная "Булава": российская атомная субмарина провела успешные испытания ракеты, — Reuters

По данным Минобороны РФ, после этих испытания атомная подлодка "Император Александр III" будет принята в состав ВМФ РФ.

Новая российская атомная подводная лодка стратегического назначения "Император Александр III" успешно провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Булава". Об этом 5 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны России.

Ракета, которая, по данным Федерации американских ученых, рассчитана нести до шести ядерных боеголовок, была запущена с подводной позиции в Белом море у северного побережья России. Она поразила цель на расстоянии в тысячи километров — на полуострове Камчатка на Дальнем Востоке, сообщили в Минобороны.

"Запуск баллистической ракеты является завершающим элементом государственных испытаний, после которого будет принято решение о принятии крейсера в состав ВМФ", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Что известно об атомных подлодках РФ

По данным российских источников, атомная субмарина "Император Александр III" является седьмой из российских атомных подводных лодок проекта 955 "Борей" ("Арктический ветер") и четвертая из модернизированного варианта "Борей-А".

Подлодка класса "Борей" вооружена 16 ракетами "Булава" — 12-метровая (40-футовая) ракета имеет дальность действия около 8000 километров (5000 миль).

По классификации НАТО, эти субмарины известны как подлодки класса "Долгорукий". Первая такая субмарина под названием "Юрий Долгорукий" стала первой атомной подводной лодкой нового поколения, спущенной на воду РФ со времен холодной войны.

Согласно текущим планам, раскрытым российскими СМИ, Россия намерена построить в общей сложности от 10 до 12 подводных лодок класса "Борей", которые будут разделены между Северным и Тихоокеанским флотами.

Строятся еще три субмарины класса "Борей" — "Князь Пожарский", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". По данным российских СМИ, планируются также еще два катера.

Напомним, Фокус писал, что 20 июня президент США Джо Байден назвал реальной угрозу того, что РФ все же решится на ядерный удар из-за войны в Украине. Но глава Белого дома не сообщил, на какие данные разведки он опирается.

Также Фокус сообщал, что в ответ на заявление Байдена нардеп Алексей Гончаренко высказался об идее инициировать в Украине собственную ядерную программу.