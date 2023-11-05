Страны Южной Америки отзывают послов и разрывают отношения с Израилем, — The Guardian (видео)

По данным СМИ, некоторые латиноамериканские страны разрывают дипотношения с Израилем и предлагают классифицировать действия ЦАХАЛа как военные преступления и нарушения прав человека.

Ряд стран Южной Америки зарегистрировали дипломатические протесты против Израиля, ссылаясь на то, что Израиль предположительно совершает военные преступления и нарушает права человека в результате боевых действий в Секторе Газа. Об этом сообщает The Guardian.

К левому правительству Боливии уже присоединились Чили и Колумбия.

"Мы требуем прекращения нападений на Сектор Газа, которые уже унесли жизни тысяч мирных жителей и вызвали насильственное перемещение палестинцев", — заявила еще 31 октября Мария Нела Прада, министр в администрации президента Боливии Луиса Арсе.

Этот шаг был предпринят после того, как бывший президент страны Эво Моралес призвал свою страну разорвать связи с Израилем из-за "ужасающей ситуации, в которой оказался палестинский народ".

Ранее в октябре на платформе X (ранее Twitter) Моралес потребовал классифицировать Израиль как "террористическое государство", а израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и "его сообщников" предать Международному уголовному суду за геноцид и военные преступления.

Какие латиноамериканские страны поддержали Боливию

Через некоторое время правительства Чили и Колумбии отозвали своих послов из Израиля, а президент Бразилии раскритиковал продолжающиеся авиаудары по Сектору Газа.

Левый президент Колумбии Густаво Петро заявил также 31 октября, что отозвал своего посла из-за "резни палестинского народа", устроенной Израилем. Петро даже сравнил действия Израиля с действиями нацистов Адольфа Гитлера, вызвав упрек со стороны Министерства иностранных дел Израиля, которое обвинило его в том, что он подвергает опасности жизни евреев и поощряет "ужасающие действия террористов ХАМАСа своими враждебными и антисемитскими заявлениями".

Президент Чили Габриэль Борич также объявил, что отозвал посла своей страны в Тель-Авиве, чтобы обсудить "неприемлемые нарушения международного гуманитарного права", которые, по его словам, Израиль совершает в Секторе Газа.

"Более 8000 гражданских жертв израильского наступления — многие из них женщины и дети — продемонстрировали, что военная операция представляет собой "коллективное наказание палестинского гражданского населения в Секторе Газа", — резюмировал Борич.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на прошлой неделе раскритиковал то, что он назвал "безумием премьер-министра Израиля, желающего уничтожить Сектор Газа", но забывающего, что там находятся не только солдаты ХАМАСа, но также женщины и дети, являющиеся большими жертвами этой войны.

"То, что ХАМАС совершил террористический акт против Израиля, не означает, что Израиль должен убить миллионы невинных людей", — добавил Лула в интервью.

"Впервые мы являемся свидетелями войны, в которой большинство погибших — дети… Стоп! Ради бога, остановись!" — написал Лула в соцсети Х после сообщений о том, что десятки людей были убиты в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев на севере Газы.

Напомним, Фокус сообщал, что сухопутные войска Израиля "прорвали" переднюю линию обороны ХАМАС. По мнению контр-адмирала Хагари, наземная операция израильской армии "продвигается по плану". ЦАХАЛ атакует с суши, воздуха и моря.

Ранее Фокус писал, что ЦАХАЛ вступил в бой с боевиками ХАМАС в подземном городе Газы. По словам Рика Бреннана, главы регионального управления ВОЗ, в Секторе Газа сейчас "катастрофа поверх катастрофы". Он подчеркнул, что потребности в области здравоохранения растут, а способность международных организаций их удовлетворить быстро снижается.