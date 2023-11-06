Shahed, ракеты "Оникс" и "Искандер": новые подробности ночной атаки ВС РФ (фото)

В результате массированного обстрела пострадала гражданская и припортовая инфраструктура в нескольких регионах Украины. Силам обороны удалось уничтожить как минимум 15 дронов-камикадзе Shahed.

Российские оккупанты атаковали южные регионы Украины в ночь на 6 ноября. Для этого они использовали дроны-камикадзе иранского происхождения и разные типы ракет. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга.

Отмечается, что по Одессе был нанесен удар "Ониксом" и "Искандером-М", что привело к серьезным последствиям. В центральной части города и заброшенном промышленном здании зафиксированы "прилеты".

"Взрывной волной изуродовано несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, отнесенной к наследию ЮНЕСКО", — говорится в сообщении.

Ударные БПЛА также нанесли серьезный ущерб городу. Основная сила удара была направлена на припортовую инфраструктуру. Силам ПВО удалось уничтожить 15 дронов, однако есть и попадания.

"К сожалению, попаданием повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, машины с зерном. Пожар оперативно ликвидирован. 5 местных жителей обратились за медицинской помощью с различными травмами. Они госпитализированы", — продолжили в Силах обороны юга.

Удар был нанесен и по Херсону. Оккупанты направили на город противорадиолокационную ракету Х-31П, которая повредила 5-этажный дом. Информации о пострадавших не было.

А вот ракеты Х-59, которые противник запустил по Николаевской области, удалось перехватить своевременно.

Ночная атака на юг 6 ноября: комментарий Гуменюк

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона также рассказала, что россияне атаковали мирные украинские города с помощью различного вооружения. Противник использует все для террора местных жителей.

"Ночью была атака с использованием разнообразного оружия, враг применил и баллистику — "Искандер-М" по Одессе и ракету "Оникс", которая оказалась в исторической части города. Понимая, что в приоритете врага была припортовая инфраструктура, а она расположена близко. Ракета попала не в порт, а неподалеку, поэтому есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры", — рассказывает Наталья Гуменюк.

В целом атака длилась примерно полтора часа. Отдельно в ОК "Юг" напомнили, что ракету "Оникс" невероятно сложно уничтожить из-за ее скорости, а вот "Искандер-М" является баллистической, поэтому ее тоже сложно перехватить.

Напомним, 4 ноября сообщалось, что под прицелом ВС РФ могут оказаться больницы и школы Украины. По словам эксперта по национальной безопасности Виктора Ягуна, россияне получают удовольствие, нанося удары по украинским городам. Украина сейчас имеет дело с "психически больными людьми".