"Получает удовольствие": под прицелом ВС РФ могут оказаться больницы и школы Украины (видео)

По словам эксперта по национальной безопасности Виктора Ягуна, россияне получают удовольствие нанося удары по украинским городам. Украина сейчас имеет дело с "психически больными людьми".

Related video

Российские оккупанты не оставят попыток бить по инфраструктуре Украины. Об этом в эфире "Мы — Украина" заявил директор Агентства реформирования сектора безопасности, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун.

По словам эксперта, под прицелом ВС РФ могут оказаться украинские больницы и школы.

"Это все сделано для того, чтобы опустить уровень нашего общества на несколько ступеней вниз. Они так надеются сделать, но ничего у них не получится, потому что украинцы показали свою устойчивость к этим процессам", — подчеркнул Ягун.

Для чего врагу обстреливать гражданскую инфраструктуру

Эксперт по национальной безопасности отметила, что россияне получают удовольствие нанося удары по украинским городам.

"Враг получает удовольствие. К сожалению, мы имеем дело с психически больными людьми. Которые бьют, потому что, они бьют. Им хочется и они могут", — подчеркнул Ягун.

Удары ВС РФ по больницам и школам: что известно

Оккупанты еще с начала полномасштабной войны обстреливали гражданскую инфраструктуру Украины. Например, 5 октября ВСРФ ударили по больнице и станции экстренной медицинской помощи в Бериславе Херсонской области.

Также 27 января российские войска обстреляли город Часов Яр в Донецкой области, где после удара вспыхнула школа.

Кроме того, 3 ноября 2022 года заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что россияне совершили несколько ракетных ударов по Покровску Донецкой области. Несколько снарядов ВС РФ выпустили в направлении учебного заведения в Покровске.

Напомним, 27 декабря 2022 года российские вооруженные силы нанесли удар по Херсону. По информации Кирилла Тимошенко, оккупанты обстреляли роддом, где в тот день родилось два ребенка.