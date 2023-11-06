"Штурмуют живой силой": российские оккупанты изменили тактику под Бахмутом, — ВСУ (карта)

Украинский командир Юрий Федоренко рассказал, что на Бахмутском направлении не утихают пушки. По его словам, ВС РФ направляют на отдельные участки фронта по-разному подготовленных бойцов.

Силы обороны продолжают удерживать инициативу под Бахмутом в Донецкой области. На фоне неудач российские оккупанты решили изменить тактику. Об этом 5 ноября в эфире телемарафона заявил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 Отдельной штурмовой бригады имени Кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

Военнослужащий рассказал, что бои на Бахмутском направлении продолжаются и днем, и ночью. Круглосуточно слышно работу пушек. Он объяснил, что цель изменения тактики ВС РФ — получить хоть какие-то успехи. В то же время Федоренко подчеркнул, что инициатива на передовой остается за украинскими бойцами.

Бахмут на карте боевых действий Фото: DeepStateMAP

Российские захватчики меняют своих штурмовиков и на некоторых участках пускают в бой мобилизованных или бойцов подразделения "Штурм Z". На других участках на стороне врага наоборот воюют профессионально подготовленные солдаты-контрактники.

"Где-то враг штурмует только живой силой при поддержке артиллерийских средств, а где-то при поддержке бронированной техники", — отметил Федоренко.

По его словам, также ВС РФ активно используют БПЛА. На многих участках фронта на Бахмутском направлении враг применяет беспилотники в больших количествах. Однако командир заверил, что защитники имеют средства для обнаружения и приземления российских дронов.

Напомним, в ISW подтвердили, что 5 ноября ВСУ достигли успехов в продвижении в районе Вербового на Запорожье.

Ночью на 6 ноября ВС РФ обстреляли Одесскую область. Российские оккупанты запустили с моря противорадиолокационную ракету Х-31П. Также регион атаковали ударные дроны.