Зафиксированы прилеты: в ВСУ отчитались о работе ПВО во время ночного обстрела (фото)
По информации военных, ВС РФ ночью атаковали южные регионы Украины. Для этого они использовали дроны-камикадзе иранского происхождения и различные типы ракет.
С 20:00 пятого ноября до полуночи Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину несколькими типами ракет и ударными БПЛА. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.
Из воздушного пространства временно оккупированной части Херсонской области противник выпустил по одной управляемой авиационной ракете Х-31 и Х59.
По информации военных, с территории временно оккупированного Крыма был зафиксирован пуск противокорабельной ракеты П-800 "Оникс" и баллистической ракеты "Искандер-М". Также из района мыса Чауда (полуостров Крым — ред.) зафиксированы пуски 22 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету Х-59", — говорится в сообщении Воздушных сил.
Удар "шахедами" по Одессе
Пресс-служба Сил обороны юга 6 ноября сообщила, что ВС РФ ночью атаковали южные регионы Украины. Для этого они использовали дроны-камикадзе иранского происхождения и различные типы ракет.
По Одессе был нанесен удар "Ониксом" и "Искандером-М", что привело к серьезным последствиям. В центральной части города и заброшенном промышленном здании зафиксированы "прилеты".
"Взрывной волной изуродованы несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, отнесенной к наследию ЮНЕСКО", — говорится в сообщении.
Кроме того, 6 ноября сообщалось, что ВСУ достигли успехов в районе Вербового. По данным украинского командования, враг вел безуспешные штурмовые действия к северо-западу от Вербового и Работино.