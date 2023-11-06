Зафиксированы прилеты: в ВСУ отчитались о работе ПВО во время ночного обстрела (фото)

По информации военных, ВС РФ ночью атаковали южные регионы Украины. Для этого они использовали дроны-камикадзе иранского происхождения и различные типы ракет.

С 20:00 пятого ноября до полуночи Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину несколькими типами ракет и ударными БПЛА. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.

Из воздушного пространства временно оккупированной части Херсонской области противник выпустил по одной управляемой авиационной ракете Х-31 и Х59.

По информации военных, с территории временно оккупированного Крыма был зафиксирован пуск противокорабельной ракеты П-800 "Оникс" и баллистической ракеты "Искандер-М". Также из района мыса Чауда (полуостров Крым — ред.) зафиксированы пуски 22 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету Х-59", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Удар "шахедами" по Одессе

Пресс-служба Сил обороны юга 6 ноября сообщила, что ВС РФ ночью атаковали южные регионы Украины. Для этого они использовали дроны-камикадзе иранского происхождения и различные типы ракет.

По Одессе был нанесен удар "Ониксом" и "Искандером-М", что привело к серьезным последствиям. В центральной части города и заброшенном промышленном здании зафиксированы "прилеты".

"Взрывной волной изуродованы несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, отнесенной к наследию ЮНЕСКО", — говорится в сообщении.

Кроме того, 6 ноября сообщалось, что ВСУ достигли успехов в районе Вербового. По данным украинского командования, враг вел безуспешные штурмовые действия к северо-западу от Вербового и Работино.