Украинские артиллеристы ликвидировали объект на расстоянии 14 км, используя советскую технику.

Точный выстрел из САУ "Гвоздика" позволил ликвидировать склад противотанковых мин на южном направлении. Подробности сообщили в Facebook Оперативного командования "Захід".

Сначала аэроразведка зафиксировала расположение значительного количества снарядов. Впоследствии произошло применение артиллерийской системы.

В сообщении отмечается, что украинские артиллеристы ликвидировали объект на расстоянии 14 км именно благодаря советской технике. Осуществлено три выстрела.

"Наша артиллерия — самая искусная в мире. Идеальная работа", — говорится в заметке.

Уничтожение складов войск РФ

Воины ГУР в конце октября уничтожили склад боеприпасов войск РФ в Донецке. По информации ведомства, удар был нанесен посреди ночи еще 23 октября. Помещение принадлежало бригаде оккупантов, которая сейчас сосредоточена в Авдеевке.

10 сентября "Грады" уничтожили склады с боеприпасами и горючим РФ в Соледаре. Аэроразведчики "Команды Вялого" зафиксировали среди многоэтажек в Донецкой области большой склад БК российских захватчиков.

Спецназовцы батальона "Дике поле" 4 августа уничтожили склад боекомплекта РФ. Российские захватчики пытались спрятать снаряды вблизи гражданского дома и густой растительности, но впоследствии остались без снарядов.

Напомним, 6 ноября 14 бригада ВСУ остановила наступление танков РФ. Боеприпас попал в башню одному из танков, а взрыв спровоцировал детонацию боекомплекта. Колонна россиян была полностью ликвидирована на поле, которое захватчики пытались быстро пересечь.