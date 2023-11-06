Успешная операция: ЦАХАЛ захватил опорный пункт ХАМАС в Газе (видео)

По данным израильской армии, на территории анклава ликвидирован глава спецопераций ХАМАС Джамаль Муса и еще несколько полевых командиров террористов.

Сухопутные войска израильской армии ночью с 5 на 6 ноября захватили опорный пункт ХАМАС в Газе. По информации военных, во время сильнейшей вчерашней бомбардировки были поражены около 450 объектов, принадлежащих террористической группировке. Об этом ЦАХАЛ сообщил на своей странице в социальной сети X.

По данным Армии обороны Израиля, на территории захваченного опорного пункта были расположены наблюдательные пункты, тренировочные площадки и подземные туннели.

ЦАХАЛ захватил опорный пункт ХАМАС в Газе

В сообщении говорится, что в ходе захвата комплекса несколько боевиков ХАМАС были убиты. В других боях на территории анклава ЦАХАЛ ликвидировал нескольких полевых командиров террористической группировки.

За прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли авиаудары по сотням объектов террористической инфраструктуры в Секторе Газа, включая туннели, военные комплексы, наблюдательные пункты и пусковые установку противотанковых управляемых ракет.

В результате одного из авиаударов погиб глава спецопераций ХАМАС Джамаль Муса, который находится в списках разыскиваемых террористов с 1993 года, после того как он принимал участие в нападении на патруль ЦАХАЛа в секторе Газа.

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нескольких командиров ХАМАС

Напомним, эксперт предупредил о риске терактов в Европе. По сообщениям СМИ, на демонстрации в поддержку Сектора Газа в немецком городе Эссен, исламисты потребовали создания халифата в Германии.

Ранее Фокус писал, как лидеры ХАМАС говорят о нищете, проживая в роскоши. Пока простые жители Сектора Газа живут в тесноте и страдают без элементарных удобств, их лидеры вроде Исмаила Хании и Халеда Машаля накопили миллиардные состояния.