"Восточноукраинский гектар": россиянам хотят выдавать землю за участие в войне, — Госдума

Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев заявил, что Россия увеличилась более чем на 100 млн га, и эту землю "после победы РФ придется кому-то обрабатывать".

Депутаты Государственной думы Российской Федерации готовят законопроект, предусматривающий выделение россиянам "восточноукраинского гектара" на аннексированных Россией территориях Украины. Об этом "Коммерсанту" рассказал инициатор проекта, лидер партии "Родина" Алексей Журавлев.

По словам депутата, участники войны могли бы претендовать на получение земельных участков на временно оккупированных территориях в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях в приоритетном порядке.

Журавлев предложил запустить новую программу по аналогии с ранее введенными "дальневосточным" и "арктическим" гектарами.

"Между прочим, уже сейчас Россия увеличилась более чем на 100 млн га, и эту землю после нашей победы придется кому-то обрабатывать. На Дальнем Востоке и в Арктике на гектар может претендовать каждый житель страны, а вот в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях предлагаю распределять территории между теми, кто непосредственно участвовал в их освобождении", — считает парламентарий.

Инициатива Журавлева находится на стадии разработки и пока не утверждена.

Известно, что в июне этого года президент Российской Федерации Владимир Путин рекомендовал властям регионов бесплатно выдавать земельные участки участникам войны в Украине, которые имеют награды.

Это касается военных, добровольцев и служащих Росгвардии, "удостоенных" звания "Героя России" или награжденных орденами за заслуги во время захватнической войны в Украине. Она также будет распространяться на семьи членов ВС РФ и родственников погибших.

Напомним, ранее Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону № 1231732-7, который позволяет властям РФ изымать загранпаспорт у граждан в случае прохождения военной службы.