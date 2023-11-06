"Бороться с ними можно": Игнат рассказал, как решить проблему вражеских авиабомб (видео)

По словам спикера Воздушных сил, снаряды ВС РФ не отличаются качеством и противник хочет "взять" количеством. Для борьбы ВСУ понадобится современная авиация.

Российские оккупанты продолжают сбрасывать авиабомбы на мирные города Украины, но перехватывать их крайне сложно. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ" 6 ноября рассказал, как с ними бороться.

По его словам, выход из этой проблемы есть, но пока что Украина не получила такой вид вооружения. Речь про поставки современных истребителей F-16, при помощи которых можно будет подавлять деятельность российской тактической авиации.

"Количество управляемых авиабомб, которые запускает противник, растет. Захватчики имеют возможность благодаря этим авиабомбам наносить удары дистанционно, примерно на расстоянии от линии боевого соприкосновения или государственной границы 50 км… Она (бомба — ред.) летит к своей цели и наносит серьезные разрушения туда, куда попадает", — заявил Юрий Игнат.

Отдельно представитель Воздушных сил отметил, что часто вражеские снаряды не попадают цель. Но ВС РФ и не рассчитывают на качество, ведь пытаются подавить количеством.

Противостоять атакам оккупантов очень сложно и единственный способ борьбы — подавить деятельность российской тактической авиации. В этом ВСУ поможет боевая авиация по типу истребителей F-16, поставки которых начнутся после окончания обучения пилотов.

"С бомбами вряд ли мы сможем бороться. Конечно, можно пробовать их сбивать, но это не приведет к желаемым результатам. Бороться с ними можно, подавляя деятельность тактической авиации — Су-34, Су-35, вспомогательных самолетов, вертолетов", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что ВС РФ сбросили 87 авиабомб на Херсонщину за сутки, что стало рекордом с первых дней полномасштабного вторжения. Глава МВД Игорь Клименко отметил, что противник продолжает терроризировать мирных жителей, атакуя из различного вооружения гражданские объекты.