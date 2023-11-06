РФ вывозит животных из заповедника "Аскания Нова" в Краснодарский край, — ЦНС

По данным подполья, животных вывозят в российский зоопарк в рамках соглашения, которое заключило оккупационное руководство херсонского заповедника.

Российские оккупанты продолжают уничтожать украинские заповедники. На этот раз Россия решила вывезти животных из херсонского заповедника "Аскания-Нова". Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что животных вывозят из заповедника в краснодарский зоопарк "Сафари-парк". Такие действия проводят якобы в рамках "соглашения о сотрудничестве". Впрочем, в центре сопротивления отмечают, что такое соглашение не может быть действительным.

"Соответствующее соглашение не является действительным, ведь от украинского заповедника его подписывает российский ставленник, который не является руководителем. По факту враг просто ворует животных и уничтожает уникальный заповедник", — говорится в сообщении.

Захват заповедника "Аскания Нова" ВС РФ — что известно

Херсонский заповедник оказался в оккупации весной 2022 года. В июле 2022-го правоохранители открыли уголовное производство по факту захвата военными РФ биосферного заповедника. Оккупанты вывесили на здании российский флаг и представили нового директора, который ранее работал на херсонской таможне.

Впрочем, как рассказывал Президент Ассоциации зоопарков Украины Владимира Топчего, почти год оккупанты не вмешивались в деятельность учреждения, однако весной 2023 года оккупационная власть создала новое юридическое лицо и изменила название заповедника.

В марте этого года пресс-служба заповедника сообщила, что в учреждение прибыла оккупационная власть вместе со своим директором заповедника, которого якобы назначило "Министерство природных ресурсов и экологии Херсонской области". Также работники заявили о прекращении поддержки заповедника за счет благотворительных пожертвований до освобождения левобережной Херсонщины из-под оккупации.

Уже летом в Центре национального сопротивления сообщали, что российские власти ограничили передвижение по заповеднику. Посещать можно было только определенные участки. Также на территории неоднократно замечали российских военных. Однако цель их пребывания была неизвестной.

Пребывание российских войск на территории "Аскания Нова" вызвали многочисленные пожары и ущерб природе. Так, за время оккупации заповедника на территории произошло не менее 7 пожаров. Наибольший ущерб был нанесен в результате пожаров 22 августа и 1 сентября этого года. Сообщалось, что все сгоревшие площади расположены в степных биотопах, которые являются главной природной ценностью заповедника.

С начала оккупации в заповеднике "Аскания Нова" произошло 7 пожаров Фото: Украинская природоохранная группа

Также, как сообщал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, после оккупации на территориях заповедника российские военные устраивают парковки для танков, охотничьи угодья и рудники. В частности, на территории заповедника "Аскания Нова" войска РФ ездили на тяжелой технике и рыли окопы.

Напомним, во время пребывания российских военных в Киевской области, в зоопарке "XII месяцев" животные погибали от холода и голода. Когда в зоопарке закончились запасы пищи, оккупанты запретили поставки учреждении. Животные смогли выжить только благодаря сотрудникам, которые остались за ними ухаживать.

Кроме того, российские военные разрушили региональный ландшафтный парк с зоопарком с несколькими тысячами животных "Фельдман-Экопарк" под Харьковом. Вся инфраструктура и вольеры парка были разрушены в результате обстрелов.