"Родились в рубашках": в Одессе ракета ВС РФ ударила рядом с машиной с детьми (видео)

Женщина, которая была в салоне автомобиля с детьми, обратилась к ним с просьбой закрыть глаза.

В Одессе за секунду до взрыва едва не пострадал автомобиль с гражданскими на улице Софиевской. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Курс Одесса".

Можно увидеть, что транспортное средство едет по дороге. Впоследствии происходит взрыв. Женщина, которая была в салоне с детьми, обратилась к ним с просьбой закрыть глаза.

Обстрел Одессы 6 ноября

Ночью на 6 ноября российские войска ударили по Одессе ракетами "Оникс" и "Искандер-М", а также запустили более десятка ударных дронов. В Силах обороны юга информировали о попадании в центре города. Мощный взрыв в городе прогремел после сигнала воздушной тревоги, посреди улицы в центре города образовалась большая воронка. В сторону области запустили также ударные дроны Shahed.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что было попадание в национальный художественный музей, расположенный в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО. По его словам, к счастью, ценные экспонаты не пострадали. Пять человек получили ранения в результате атаки.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер уже заявлял, что в результате обстрела получили осколочные ранения пятеро жителей города. Он писал, что все они были госпитализированы. Впоследствии стало известно, что в результате ночной атаки российских сил в Одессе пострадали восемь местных жителей.

Напомним, 6 ноября в Воздушных силах показали, как сбивали "шахеды". По информации командующего ВВС Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука, зенитчики Одесской бригады успешно отработали по вражеским целям.