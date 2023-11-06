"Позорят ВСУ": Фарион ответила на критику своих слов о русскоязычных "азовцах"

По мнению бывшего народного депутата, глава Кремля Владимир Путин только поддержит наличие русского языка в украинской армии, поскольку, как она считает, это в пользу россиян.

Лингвист Ирина Фарион заявила, что не может назвать украинцами воинов, которые общаются не на государственном языке, поскольку они, по ее словам, "позорят Вооруженные силы Украины". В Telegram-канале она опубликовала соответствующее сообщение.

Она предложила бойцам "прекратить придумывать для себя отмазки". Бывший народный депутат обратила внимание на необходимость выполнения законодательства.

"Спасибо всем ненавистникам. Вы мусор, который выгребем из страны неизбежно", — резко ответила Фарион.

Общественный деятель считает, что языковой вопрос важен, "иначе война будет продолжаться вечно". По ее мнению, глава Кремля Владимир Путин только поддержит такую ситуацию в Украине, поскольку, как она считает, это в пользу россиян.

"Азов" и заявление Фарион

Лингвист Ирина Фарион заявила, что не может назвать украинцами воинов, которые общаются не на государственном языке. Она предложила бойцам называть себя "русскими", если они общаются на русском. "Громкое" заявление относительно бойцов бригады НГУ "Азов" и 3 штурмовой бригады она сделала в ее интервью журналистке Янине Соколовой 4 ноября.

Категорические утверждения бывшего народного депутата не поддержало большинство. В ее собственном Telegram-канале сообщения получили тысячи негативных лайков и гневных комментариев.

Напомним, 6 января Ирина Фарион заявила, что ее 3-летний внук бьет русскоязычных детей. Экс-нардеп считает, что дети вынужденных переселенцев во Львове обязаны разговаривать исключительно на государственном языке. По ее словам, если родителям это не нравится, то они могут садиться "на танк с буквой Z" и уезжать.