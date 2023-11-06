Экс-командир "Азова" Максим Жорин коротко и метко ответил на упрек Фарион
Экс-нардеп Ирина Фарион не имеет права оскорблять ни одно подразделение украинской армии.
Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин ответил на оскорбления русскоязычных бойцов бывшим народным депутатом и языковедом Ириной Фарион. Об этом сам майор ВСУ написал в своем блоге.
Он отметил, что экс-нардеп не имеет права оскорблять ни одно подразделение ВСУ, а правоохранительным органам уже давно пора обратить внимание на деятельность Фарион, которая "раскалывает украинское общество по ФСБшным методичкам".
"Никто тебе не давал права открывать рота в сторону бойцов Азова, третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Просто иди ты на**й", — высказался заместитель командира 3 ОШБр.
Скандал с Фарион: что известно
Напомним, языковед и бывший народный депутат Ирина Фарион заявила, что не может назвать украинцами воинов, которые общаются не на государственном языке, поскольку они, по ее словам, "позорят Вооруженные силы Украины".
По ее словам, бойцы ВСУ должны "прекратить придумывать для себя отмазки". Также Фарион подчеркнула необходимость выполнения законодательства и отметила, что президент РФ Владимир Путин только поддержит наличие русского языка в украинской армии, поскольку, как она считает, это на пользу его гражданам.
Ранее, 26 мая 2023 года, громкое заявление Фарион, в котором она вспомнила крылатое выражение о количестве языков: "Сколько языков ты знаешь — столько раз ты человек" стало толчком к ее личным размышлениям о том, как называть людей, которые в Украине не разговаривают на государственном языке.
По ее словам, людям, которые не знают украинского языка, не может быть оправданий, потому что они — предатели.
Напомним, в начале января 2023 года Ирина Фарион сказала, что ее 3-летний внук бьет русскоязычных детей.