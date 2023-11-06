"Никто не отдает": в ВСУ объяснили, почему Украине недостаточно ПВО от союзников (видео)

Украина нуждается в большем количестве ПВО, а именно Patriot, SAMP/T, IRIS-T и NASAMS. Также ВСУ нужна зенитная установка Terrahawk Paladin для уничтожения БПЛА типа Shahed, рассказали в Воздушных силах.

Западные партнеры предоставили Украине почти все то количество средств противовоздушной обороны, которое обещали, однако этого недостаточно. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил во время брифинга в Media Center Ukraine.

"Мы сегодня получили от Запада фактически всю ПВО, что нам обещали, одну из лучших ПВО в мире", — сказал Юрий Игнат.

Он отметил, что слово "все" нужно разделить на номенклатуру получения и на количество. По словам Игната, Украина нуждается в большем количестве ПВО, а именно Patriot, SAMP/T, IRIS-T и NASAMS. Кроме этого, еще нужна зенитная установка Terrahawk Paladin для уничтожения БПЛА типа Shahed.

В частности, Российская Федерация наладила производство дронов-камикадзе, поэтому ВСУ нужны средства, которые могут в автоматическом режиме без вмешательства человека уничтожители эти цели со 100% результатом. Кроме этого, Игнат сообщил, что были случаи, когда Украина брала ПВО в аренду для того, чтобы усилить то или иное направление.

"ПВО просто так никто не отдает. ПВО сегодня топ-тема в мире", — заявил Юрий Игнат.

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Напомним, 31 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нужно усилить противовоздушную оборону, чтобы потом экономить ресурсы. Он рассказал, что ракета для системы ПВО Patriot стоит 4,1 миллиона долларов, тогда как стоимость ремонта одного поврежденного энергоблока составляет 19,1 миллиона долларов.

26 октября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что министр обороны Великобритании и Северной Ирландии Грант Шаппс заявил, что в ближайшие месяцы состоится поставка Украине систем противовоздушной обороны, которая является важной для защиты гражданского населения от бомбардировок Российской Федерации. По его словам, общая сумма помощи составит более 100 миллионов фунтов.