В оккупированном Крыму прогремели взрывы: россияне заявили об атаке БПЛА

По словам "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, обломки от одного из якобы сбитых дронов спровоцировали "небольшое возгорание".

В ночь на 7 ноября на территории временно оккупированного Крымского полуострова прозвучали взрывы. Об этом написал "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам представителя оккупационной администрации, в городе сработала противовоздушная оборона в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов.

"По предварительным данным над акваторией уже сбито 5 БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", — заявил Развожаев.

Позже оккупант добавил, ссылаясь на Спасательные службы Севастополя, что обломки одного сбитого дронов якобы упали на крышу частного дома в населенном пункте Андреевке, что привело к пожару.

"Оперативные службы уже на месте, идет ликвидация небольшого возгорания", — написал Развожаев.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что взрывы также прозвучали в Бахчисарайском районе Крыма. По словам местных жителей, от громких звуков срабатывала сигнализация.

Кроме того, по данным Telegram-канала "Чп / Севастополь", взрывы было слышно возле населенных пунктов Саки и Новофедоровка. В этом районе находится военный аэродром.

Напомним, 5 ноября Силы обороны поразили один из самых современных кораблей РФ, носитель крылатых ракет "Калибр" в Керчи. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, пораженный корабль еще даже не участвовал в плавании.

Ранее, 4 ноября, российские СМИ сообщили о взрывах в оккупированном Крыму. В Севастополе была объявлена тревога, Крымский мост перекрыт, а обломки ракет упали на территорию одного из сухих доков.