Возвращается "на щите": на фронте погиб известный украинский писатель (фото)

Максим Петренко считался пропавшим без вести с лета прошлого года. В ноябре экспертиза ДНК подтвердила гибель добровольца.

В боях за Украину погиб писатель Максим Петренко, воевавший в рядах ​​Нацгвардии. Он защищал страну добровольцем еще в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения он снова ушел на фронт. Летом 2022 года Петренко объявили пропавшим без вести, но близкие надеялись, что он в плену. На днях экспертиза ДНК подтвердила гибель бойца. Об этом сообщила в Facebook книжная обозреватель Анна Скорина.

Сообщение о результатах экспертизы и смерти Максима Петренко подтвердилось 6 ноября.

На фронте погиб писатель Максим Петренко Фото: Facebook

"Максим Петренко, автор книги "Спокойной ночи", погиб. Мы надеялись и верили, что то, что он пропал без вести, означает, что он в плену. Чуда не произошло… Единственное, что я знаю, пока это подтверждение из части, где служил Макс. Экспертиза ДНК подтвердила, что это Макс и из части выехали в Днепр за Максом. Похороны планируют в конце недели", — сообщила она.

Книга Максима Петренко"Спокойной ночи" Фото: Facebook

Максим Петренко получил образование в Университете "Украина", где остался преподавать, заведовал лабораторией киберфизических систем.

Максим участвовал в Революции Достоинства, после чего в апреле 2014 года ушел добровольцем на фронт. Служил в батальоне оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого при Национальной гвардии Украины.

На фронте погиб писатель Максим Петренко Фото: Facebook

В 2016 году Петренко демобилизовался, вернулся к преподаванию и написал книгу "Спокойной ночи". Это роман-дневник о войне, описывающий период от последних дней Революции Достоинства в конце февраля 2014 года до дня возвращения автора на ротацию — 24 июня того же года.

В июне 2019-го Максим Петренко презентовал свою книгу на открытии мемориала в Славянске, где он сам участвовал в боевых действиях.

На фронте погиб писатель Максим Петренко Фото: Facebook

За две недели до начала полномасштабного вторжения Петренко защитил кандидатскую диссертацию и стал заведующим кафедрой компьютерной инженерии университета "Украина". В первые дни войны он снова ушел на фронт добровольцем.

Герой вернется домой "на щите", прощание состоится в конце недели.

На фронте погиб писатель Максим Петренко Фото: Facebook

Напомним, на войне погиб Юрий Глодан, семью которого убила ракета РФ в Одессе. После гибели жены, 3-месячной дочери и тещи, одессит ушел добровольцем на фронт. Он служил в 3-й штурмовой бригаде.

Ранее Фокус писал, что в боях за Украину погиб журналист Тарас Давыдюк. Герой со студенческих лет состоял в патриотических организациях. Был участником Революции Достоинства, а с началом войны ушел на фронт.