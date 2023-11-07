"Площадь забита людьми": в Ужгороде почтили память погибших воинов 128-й ОГШБ (видео)

По словам волонтера Юлии Дуб, ее поразило количество людей, которые пришли почтить память военнослужащий. На акцию также откликнулись священники разных конфессий.

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В понедельник, 6 октября, в Ужгороде люди почтили память военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, погибших в результате ракетного удара Вооруженных сил Российской Федерации. Соответствующе видео опубликовал Ужгородский городской совет в Facebook.

Украинцы собрались на площади, где зажигали свечи и лампадки, а также почтили память павших минутой молчания.

"Ужгород чтит Героев 128-й бригады. Вечная память и слава!" — говорится в публикации.

В Ужгороде прошла акция в память о погибших 128-й ОГШБ

Как отмечает "Суспільне", мероприятие состоялось на площади Театральной. Его организовали волонтерские организации "Творческие волонтеры Ужгорода" и "Движение поддержки закарпатских военных".

По словам соорганизатора акции Юлии Дуб, на инициативу откликнулись многие священники разных конфессий. В рамках мероприятия состоялась общая молитва за души погибших. Волонтер призналась, что ее поражает количество людей, которые пришли почтить память героев.

"Вся Театральная площадь плотно забита людьми, поэтому трудно определить количество людей, которые сегодня вечером пришли почтить память наших защитников", — отметила Юлия.

Жители Ужгорода собрались на Театральной площади почтить погибших защитников

Удар ВС РФ по 128-й ОГШБ: что известно

Напомним, 4 ноября военный с псевдонимом "Каспер" рассказал, что в прифронтовом селе Запорожской области офицеры собрали бойцов на построение для награждения, однако. Поскольку место собрания расположено близко к позициям врага, ВС РФ увидели скопление украинцев и нанесли удар.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что ВС РФ ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погибли военнослужащие, а местные жители получили ранения различной степени тяжести.

По данным пресс-службы 128-й ОГШБ, всего в результате ракетного удара погибли 19 военных. В бригаде отметили, что проводится "тщательная проверка всех обстоятельств трагедии", и попросили не распространять непроверенную информацию.

Позже стало известно, что военное руководство Украины приняло решение отстранить от исполнения обязанностей на время проведения следствия командира 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.