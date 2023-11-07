Могут подорвать при отступлении: ВС РФ минируют инфраструктуру Херсонщины, — ГУР

По данным разведки, россияне закапывают взрывчатку рядом с важными объектами, что может быть признаком готовности оставить территорию в ближайшее время.

Российские захватчики начали минировать критическую инфраструктуру на временно оккупированной территории Украины, что может свидетельствовать про их планы отступать. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) 7 ноября.

Отмечается, что фиксируются такие преступные действия со стороны ВС РФ в населенных пунктах Херсонской области, которые временно находятся под их контролем.

"Российские захватчики закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В разведке добавили, что соответствующие действия противника могут свидетельствовать о том, что у него есть намерения уничтожить эти элементы критической инфраструктуры, когда он будет вынужден оставить эту территорию.

Больше подробностей по этому поводу от ГУР МО не прозвучало.

К слову, 3 августа уже сообщалось, что россияне минируют тела сослуживцев перед сдачей позиций ВСУ. По данным журналистов, потом украинские боевые медики предпринимают действия, чтобы спасти россиян.

В то же время, ВС РФ установили наземные мины и мины-ловушки на сотни километров фронта в Украине, а саперов недостаточно.

Напомним, 14 октября сообщалось, что российские войска готовятся к обороне Крыма и левого берега Херсонской области. Оккупанты опасаются украинских операций на островах Днепра и высадки на левом берегу Херсонской области. Поэтому враг строит инженерные сооружения и устанавливает мины.