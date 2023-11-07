"Производство продолжается": Украина получит первые немецкие САУ RCH 155 в 2024 году

Производитель KNDS сейчас тестирует новейшую колесную САУ на полигоне возле Магдебурга. Украина стала первой заказчицей RCH 155.

Украинская армия станет первым эксплуатантом новейших САУ Boxer RCH 155. Компания KNDS планирует передать первые машины уже в 2024 году. Об этом сообщает Spiegel.

Журналистам показали, как САУ RCH 155 ведет стрельбу на полигоне Альтенграбов возле Магдебурга.

"Пушка заряжена. Ждите обратного отсчета. Команда: пять, четыре, три, два, один. Выстрел", — звучит голос командира из рации руководителя из отдела развития KNDS Акселя Шайбеля.

Машина делает несколько выстрелов и в конце Шайбель рассказывает о том, как проходят испытания. Команда разместила временный лагерь с трейлерами, полными датчиков и компьютеров. В ходе стрельбы разработчики меняют угол пушки и силу пороховых зарядов. Шайбель говорит, что он поражен точностью RCH-155.

Огонь вели на расстояние 8 км и хотя перерыв между двумя выстрелами составляет 7 секунд, оба снаряда поразили цель в один момент. Этого достигли благодаря разному углу стрельбы пушки и пороховому заряду.

По словам Акселя Шайбеля, новая САУ RCH 155 еще не поступила в Украину, но уже находится на стадии производства.

"Производство уже идет. Первый заказчик — Украина", — говорит Шайбель добавляя, что первые артустановки должны поступить в Украину в конце 2024 года.

RCH-155 Boxer — это дальнейшее развитие боевой части PzH 2000. У руководителя разработки была идея поставить модуль на колесную боевую часть. Концепция была создана еще более 10 лет назад, но тогда ее не оценили ни в Германии, ни в США.

Напомним, 17 сентября 2022 года Германия одобрила продажу Украине 18 САУ RCH-155.

8 декабря СМИ писали, в чем особенность новейшей САУ RCH-155.